Hintschinger Narren bringen Bunten Abend ins Wohnzimmer

Fasnacht im gewohnten Stil kann es durch die Corona-Verordnung heuer nicht geben. Davon ist auch der Hintschinger Narrenverein mit seinem Fasnetsprogramm betroffen. Selbst die bisherigen Leuchtürme des närrischen Geschehens wie der Hasensamstig oder der Bunte Abend können nicht stattfinden. „Dennoch darf die Fasnet nicht ganz ausfallen, mit kreativen Aktionen werden wir die Tradition und das Brauchtum bewusst am Leben erhalten“, stellt Hasenchefin Marlies Aschmann in Aussicht.

So wurde bereits vor Dreikönig die Aktion „Weihnachtsbäume zu Narrenbäumen“ gestartet. An die Bevölkerung erging die Bitte, die Christbäume nicht wegzuwerfen, sondern zu Narrenbäumen umzugestalten und vor den Häusern aufzustellen. Doch damit nicht genug. Nun plant der Narrenverein zur Fasnet online zu gehen nach dem Motto „Wenn die Leute nicht zur Fasnet gehen können, bringen wir das närrische Geschehen eben zu den Menschen“. So ist eine ganze Zahl der Aktiven derzeit dabei, ein Video mit Aufnahmen der vergangenen Bunten Abende zusammenzuschneiden, das die Hintschinger Bevölkerung dann an Fasnet auf dem Schirm sehen kann. Somit können die Einwohner trotz aller Verordnungen ihre Fasnetsfreuden zu Hause genießen und in Erinnerungen schwelgen.

Darüber hinaus habe man weitere Aktionen im Blick. Flexibel wolle man über die Umsetzung weiterer Ideen entscheiden – entsprechend der jeweils aktuell gültigen Verordnungen.