Seit Anfang September arbeitet Feldwebel Sebastian Meissner (23) im malischen Koulikoro: Er bildet dort gemeinsam mit Kameraden aus über 20 Nationen malische Soldaten aus. Meissner gehört der Panzerpionierkompanie 550 in Immendingen an, die seit zwei Jahren am EUTM-Einsatz beteiligt ist. Mittlerweile wird die sechste Kampfgruppe mit etwa 600 Soldaten ausgebildet. Im Gespräch mit Ludger Möllers berichtet

Meissner über seine Erfahrungen in dem westafrikanischen Land, seinen

Aufgaben, den Kampf gegen den Lagerkoller und internationale Zusammenarbeit – beispielsweise mit nepalesischen Gurkhas.

Herr Meissner, welche Aufgaben haben Sie in der EUTM-Mission?

Wir Deutsche bilden zusammen mit anderen Nationen malische Soldaten aus. Ich selber bin hier der Einsatzfeldwebel für die Pionierausbildung und plane die Ausbildung, teile die Kräfte ein und delegiere die Aufgaben.

Und wie lange bleiben Sie in Mali?

Ich bin seit Anfang September hier und bleibe bis etwa Mitte März.

Ohne Weihnachtsurlaub?

Es hätte die Option gegeben, nach Hause zu fliegen. Aber wir Pioniere haben gemeinsam beschlossen, hier in Koulikoro zu bleiben. Über Weihnachten und Neujahr gab es einen Ausbildungsstopp. Aber wann komme ich nochmal dazu, in Afrika Weihnachten zu verbringen? Eine Erfahrung fürs Leben.

Sechs Monate Einsatz am Stück. Das geht doch auf die Nerven, oder?

Es ist schon eine lange Zeit. Aber wenn man viel arbeitet vergeht sie auch schnell. Gegen einen Lagerkoller muss man sich organisieren. Wir haben hier in Koulikoro die Möglichkeit, ab und zu in einem Ferienresort auszuspannen. Dort gibt es einen Swimmingpool. Oder wir fahren in die Hauptstadt Bamako, das sind etwa 90 Minuten im Auto. Und ich teile mir mit zwei Kameraden die Stube: Wir kennen die Eigenarten des jeweils anderen Soldaten und können

uns darauf einstellen. Halten zusammen.

Was sagt Ihre Familie?

Für mich ist es der erste Einsatz, meine Familie steht hinter mir. Natürlich vermissen sie mich und ich sie. Aber es ist ja nicht mehr lange.

Wie kommunizieren Sie denn mit Freuden und Familie in Deutschland?

Das malische Netz ist hervorragend. Wir können skypen oder per Whats App kommunizieren und auch die Feldpost funktioniert.

Nun zu Ihren Aufgaben in der Pionierausbildung: Mit wem arbeiten Sie?

36 malische Soldaten sind in unserem Zug. Sechs von ihnen werden zu

Kampfmittelräumern ausgebildet, fünf Kameraden machen eineKraftfahrausbildung. Die anderen Soldaten bilden wir in normaler Pionierarbeit aus.

Und was lernen die Malier?

Wie sperrt man Wege und Straßen oder Gelände? Wie verhalte ich mich

taktisch richtig? Und um es klar zu sagen: Wir üben, wie man sich verteidigt, nicht den Angriff. Der Unterschied zu Deutschland ist: Hier muss man möglichst das Material nutzen, welches die Natur vorsieht. Anderes ist meistens nicht da.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Zwölf Wochen, wir haben Anfang Dezember begonnen.

Wie verliefen die ersten beiden Monate Ihres Einsatzes?

In den ersten beiden Monaten meines Einsatzes haben wir das zweite

Bataillon, eine Kampfgruppe, die 2013 erstmals zur Ausbildung hier in

Koulikoro war, erneut trainiert. Und das an deren Heimatstandort inSikasso, weiter im Süden Malis.

Da hört man, dass aufgrund mangelhafter Führung nicht mehr alle Soldaten in der Armee sind und das Bataillon entsprechend dezimiert nach Koulikoro kamen.

Von den Pionieren waren es 100 Prozent, die da waren, ansonsten kam noch die Hälfte dieses Bataillons wieder.

Warum verlassen die Malis ihre Armee?

Das wissen wir nicht genau. Was wir hören ist, dass sie keinen Sold erhalten, vielleicht sind sie zu ihren Familien zurückgekehrt. Das muss man

akzeptieren. Hier im Land lernt man, flexibel zu bleiben.

Zurück zu Ihrem jetzigen Auftrag. Wie erleben Sie die Malis?

Die malischen Soldaten sind extrem motiviert, es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten.

Nun haben Sie es mit einer ganz anderen Mentalität zu tun. Wie gehen Sie vor?

Wir arbeiten mit den malischen Kameraden an einem Modell, einem Sandkasten. Die Praxis steht ganz weit oben hier. Dann fällt es ihnen leichter, sich dreidimensional zu orientieren. Wir legen Steine aufeinander, ganz einfach. Die Sprache ist ja immer ein Hindernis und auch das weit über 70 Prozent hier noch Analphabeten sind.

Und das soldatische Handwerk?

In zwei Wochen lernen oder vertiefen die Soldaten infanteristische Grundfertigkeiten. Sie üben, wie man Patrouille geht, einem Hinterhalt ausweicht.

Wie motivieren Sie die Kameraden?

Die Soldaten sind präsent und haben gute Laune. Vielleicht hilft es ja auch, dass ich ein paar Worte in der Landessprache Bambara gelernt habe.

Geben Sie doch bitte mal ein paar Beispiele.

„Ini Sogoma“ heißt „Guten Morgen“, „Lafia ban“ bedeutet „Die Pause ist

vorbei“ oder „ka ang bä ßini“ ist wichtig und bedeutet „Auf Wiedersehen, bis Morgen“.

Über 20 Nationen in einem Camp. Wie erleben Sie diese Multi-Kulti-Gesellschaft?

Es macht Spaß zu sehen, wie andere Nationen ausbilden. Das interkulturelle Moment ist wichtig. Beispielsweise hat Großbritannien Gurkha-Soldaten entsendet. Das sind nepalische Soldaten im Dienst der regulären britischen Streitkräfte. Solche Erfahrungen sind einmalig.

Werden Sie nachdenklich an einzelnen Punkten?

Das, was die meisten umtreibt, ist die Frage: Wird das den Malis helfen? Nehmen sie das Richtige mit? Behalten sie es?

Und tun Sie etwas gemeinsam?

Wir hatten ein Sportturnier, Filmabende oder einen Schießwettkampf oder man trifft sich mit anderen Nationen, lernt wie die leben und was die so essen.

Wer war Sieger?

Den Schießwettkampf haben die deutschen Sanitäter gewonnen. Danach kamen die Gurkhas und die portugiesischen Scharfschützen.

Die größte Herausforderung?

Gewöhnungsbedürftig ist die Hitze.

