Köstlichkeiten aus der Küche, erlesene Getränke und zünftige Blasmusik sind Trümpfe des zehnten Herbstfestes des Musikvereins Zimmern und der Bläserjugend gewesen. Erstmals 1973 als Dorffest gefeiert, nutzt der Veranstalter nun die in der Immendinger Festhalle vorhandene Festinfrastruktur. Einmal mehr hatten die Aktiven des mitgliederstarken Vereins ein herbstliches Flair in die Halle gezaubert.

Bereits zum Auftakt am Freitagabend wurde es eng mit den Plätzen. Bei musikalischer Unterhaltung durch die Gutmadinger Gässle-Huper genossen die Handwerker den Abschluss der Arbeitswoche. Die Gäste insgesamt ließen es sich bei dem gemütlichen Feierabendhock mit einer hervorragenden Stimmung und den kulinarischen Angeboten gut gehen.

Mit dem Bieranstich war diesmal Zimmerns Ortsvorsteher Günter Heizmann an der Reihe. Er vollzog das immer zum Fest gehörende Ritual routiniert, der Gerstensaft floss sofort. „ Es macht auch nichts wenn es spritzt, Bier macht Innen und Außen schön“, bemerkte Immendingens Bürgermeister Markus Hugger in seiner Begrüßungsansprache und bezeichnete das Herbstfest, in dem viel Herzblut des Musikvereins stecke, als eines der schönsten Feste in der Gemeinde. Am Samstagabend schäumte bei der Polka – Party mit der Gruppe PolkaCabana die Stimmung lange geradezu über.

Waren die Schlachtplatten an den vorangegangenen Festtagen bereits sehr gefragt, so setzte am Sonntag geradezu ein Run auf die beliebte Spezialität des Veranstalters ein. Viele Küchen blieben kalt. Das Küchenpersonal hatte alle Hände voll zu tun.

Für die Unterhaltung sorgten den Sonntag über die befreundeten Musikkapellen aus Kirchen – Hausen, Oberbaldingen, Aufen und die Immendinger Gemeindemusikkapelle. Vorsitzender Wolfgang Wieser berichtete über ein volles Haus während der Festtage und bilanzierte einmal mehr ein erfolgreiches Herbstfest.