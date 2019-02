Heiliger Valentin Thema bei Senioren

Ein außergewöhnlicher ökumenischer Altennachmittag, den der evangelische Seniorenkreis am Valentinstag im Saal unter der Versöhnungskirche anbot, ist auf großes Interesse gestoßen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die Pfarrerin Silke Bauer-Gerold zusammen mit dem Seniorenkreisteam gestaltete, stand der heilige Valentin. Mit den Teilnehmern diskutierte Pfarrerin Bauer-Gerold auch über Gedichte, Aphorismen und Gedanken rund um das Thema Liebe.

Rund 30 Besucher, sowohl aus der evangelischen Kirchengemeinde als auch aus der katholischen Seelsorgeeinheit beteiligten sich an dem gemeinsamen Nachmittagsprogramm. Dabei erfuhren sie mehr über das Leben und Wirken des heiligen Valentin. Valentin von Rom soll als Priester Liebespaare trotz des Verbots christlich getraut haben und deswegen am 14. Februar 269 nach Christus hingerichtet worden sein. Zudem habe Valentin den frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt, so Pfarrerin Bauer-Gerold in ihrem Rückblick. Die Ehen, die von ihm geschlossen wurden, haben der Überlieferung nach unter einem guten Stern gestanden. In der Valentinskirche im irischen Dublin fand Valentin seine letzte Ruhestätte.

Rund um die Erinnerungen an den Heiligen und das Thema Liebe ergaben sich bei dem Seniorennachmittag eine Reihe lebendig vorgetragener Wortbeiträge, Erfahrungsaustausch und Gespräche. Außerdem sangen und beteten die Senioren gemeinsam mit Pfarrerin Bauer-Gerold. Gute Bewirtung mit Kaffee, Kuchen, Getränken und Abendessen durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Der ökumenische Seniorennachmittag war nur eine einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die in Regie des evangelischen Seniorenkreisteams mehrfach während des Jahres stattfinden. „Bei unserem letzten Ausflug waren wir zum Beispiel im Bibelmuseum in Schönbronn im Schwarzwald“, berichtet Silke Bauer-Gerold.

Ausflug ins Bibelmuseum

Die Teilnehmer seien stets gemischt zusammengesetzt, so dass bei den Aktionen die Ökumene gelebt werde. Auch innerhalb des Seniorenkreisteams gibt es sowohl Katholiken als auch Protestanten. So gehört dem Team das Ehepaar Edith und Veit Hirner ebenso an wie Hartmut Roman und Susanne Dinkelbach-Walter sowie Synke Foith, die sich eifrig um die Küchenarbeit kümmerte.

Ein kleiner Höhepunkt beim Seniorennachmittag in Erinnerung an den heiligen Valentin war die Übergabe je einer roten Rose durch Pfarrerin Bauer-Gerold an alle männlichen und Hartmut Roman an alle weiblichen Teilnehmer des gelungenen Treffens.