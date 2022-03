Hauptversammlung des Vdk OV Immendingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 13. März fand die Hauptversammlung des Sozialverbandes VdK Ortsverband Immendingen mit Wahl der neuen Vorstandschaft in der Aula der Schlossschule in Immendingen statt. Die Bestuhlung der Aula erfolgte durch den Hausmeister der Schlossschule nach Corona-Abstandsregelung.

Unser Vorsitzender Rupert Engesser eröffnete die Hauptversammlung mit der Begrüßung der anwesenden Mitglieder. Besonders begrüßte er den Bürgermeister aus Immendingen Herrn Manuel Stärk, den Ortsverbandsvorsitzenden Tannheim Bernd Haffner. Entschuldigt waren der Bezirksverbandsgeschäftsführer Klaus-Martin Weih, sowie Anton Stier vom Kreisseniorenrat. Die Totenehrung erfolgte durch unsere Frauenvertreterin Elisabeth Stoffler.

Nach der Protokollverlesung der Mitgliederversammlung vom 21.10.2021 durch unserem Schriftführer Bernhard Greiner, den Jahresbericht 2021 des Vorsitzenden Rupert Engesser, den Kassenbericht 2021 von Monika Engesser, den Bericht der Revisoren von 2021 durch Christa Krebs und Heinrich Klug, wurde die Kassiererin und der gesamte Vorstand entlastet. Anschließend kam es zu den Ehrungen für 10- und 25-jährige Zugehörigkeit zum VdK. Für die Wahl des neuen Vorstandes übernahm Manuel Stärk die Funktion des Wahlleiters.

In den Funktionen und Aufgabenbereichen der Vorstandschaft wurden folgende Mitglieder mit deren Einverständnis gewählt: Rupert Engesser (Vorsitzender), Martin Spielberg (stellvertretender Vorsitzender), Monika Engesser (Kassiererin), Bernhard Greiner (Schriftführer), Elisabeth Stoffler (Frauenvertreterin), Hans-Jürgen Ohmke (Beisitzer; Rentenbeauftragter), Gisela Ohmke, Alfons Bohnert, Resi Bohnert, Wolfgang Speck, Manuela Speck (alle Beisitzer), Klug Heinrich und Christa Krebs (beide Revisoren).

Es gab keine weiteren Wünsche und Anträge. Daraus ergab sich die Schlussrede des Vorsitzenden Rupert Engesser, in der er den Mitgliedern und Gästen für ihre Teilnahme an der Hauptversammlung dankte. Im Anschluss konnten wir gemeinsam bei Kaffee und Kuchen noch eine gemütliche Zeit verbringen.

Einen großes Dank aber auch an Monika und Rupert Engesser, welche dieses Event schon im Vorfeld organisierten.