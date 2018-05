Hattinger trauern um Stefan Letzgus

Im Immendinger Ortsteil Hattingen herrscht tiefe Trauer: Am vergangenen Sonntag ist Stefan Letzgus (44), langjähriger Ortschaftsrat und Vorsitzender des Musikvereins Hattingen, aus dem Leben geschieden. Der Hattinger Ortsvorsteher Roland Leiber würdigte Letzgus: „Er war ein Mann, der stets da war, wenn er gebraucht wurde, der immer geholfen hat, der sich um Hattingen verdient gemacht hat.“

Leiber nannte beispielhaft das Engagement des Verstorbenen beim Umbau und bei der Renovierung der Hattinger Witthoh-Halle: „Hier hat Stefan Letzgus sich hervorragend zum Wohle der Allgemeinheit und selbstlos eingebracht.“

Letzgus wirkte seit 2004 im Ortschaftsrat mit und hatte seither erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung in Hattingen. Politisch hatte er seine Heimat in der CDU gefunden und engagierte sich im Vorstand des CDU-Ortsvereins.

Seit sechs Jahren führte Letzgus den Musikverein Hattingen als Vorsitzender und konnte auch hier auf eine sehr gute Entwicklung zurückblicken. Den Besuchern der Konzerte wird Letzgus als außerordentlich begabter und begeisternder Spieler des Flügelhorns in Erinnerung bleiben. Die Jugendarbeit lag Letzgus besonders am Herzen, deshalb machte er sie zur Chefsache: durch qualifizierte Ausbildung, durch Jugendfreizeiten, Probenwochenenden und durch das eigene Vorbild in der Probenarbeit.

Seit neun Jahren leitete Stefan Letzgus in der Nachfolge seines Vaters das Familien-Unternehmen, das sich im Bereich Fenster und Haustür sowie um Sonnenschutz und Wintergärten engagiert.

Der Verstorbene hinterlässt zwei Kinder und seine Ehefrau.