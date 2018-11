Hattinger Narrenverein startet mit Kappenabend in Saison

Nach den in der 59. Generalversammlung des Hattinger Narrenvereins gegebenen Berichten steht wieder eine pfiffige fünfte Jahreszeit mit starken Auftritten bevor. Vorsitzender Karl-Heinz Trutzl kündigte die an den närrischen Tagen gebotenen Aktivitäten an.

Der Start in die Saison erfolgt mit dem Kappenabend am 26. Januar. Auch auswärts sind die Hattinger Narren aktiv. Es geht zu den Nachtumzügen nach Riedöschingen und Volkertshausen, sowie den Umzügen nach Reichenau und Bermatingen. Am 1. Mai gibt es eine Maiwanderung und am ersten Oktoberwochenende ist wieder das Oktoberfest geplant.

Adrian Ley berichtete als neuer Schriftführer erstmals über die vergangene Generalversammlung. Wie Nina Gaßner informierte, bildete die Teilnahme am Hasensamstig in Hintschingen mit Vorführung des Brauchtumstanzes den Höhepunkt der Lege in der vergangenen Saison. Von Aaron Trutzl gab es Lob für die starke Beteiligung der Witthohgeister an den einzelnen Terminen. Für die Zimmermannsgilde lud Michael Leiber zum diesjährigen Weihnachtsmarkt „Letzte Minute“ ein, der am 23. Dezember stattfindet. Lisa Egloff-Ley konnte berichten, dass die Garde bereits für den Fasnachtstanz probt.

Bei den von Bürgermeister Markus Hugger geleiteten Wahlen wurde Vorsitzender Karl-Heinz Trutzl in seinem Amt ebenso bestätigt wie Schriftführer Adrian Ley. Für Matthias Ley, der letztmals den Kassenbericht gab und sich nicht mehr zur Wahl stellte – ihn zieht es beruflich ins Ausland – wurde kommissarisch für ein Jahr Ramona Trutzl gewählt.