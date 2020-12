Der Kindergarten St. Bernhard in Hattingen ist wegen eines positiven Coronafalls bei den Erzieherinnen seit Montag geschlossen. Für die Gemeinde Immendingen als Betreiber informierte Bürgermeister Manuel Stärk bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend, dass es beim übrigen Personal des Kindergartens in zwei weiteren Fällen Krankheitssymptome gegeben habe. Die Ergebnisse der beiden inzwischen vorgenommenen Tests sollen am Mittwoch vorliegen.

Die Eltern der Kindergartenkinder seien soweit möglich im Vorfeld über die in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgte Schließung des Kindergartens informiert worden. Sie erhalten laut Stärk zeitnah mehr Informationen über das weitere Vorgehen. Die Einrichtung bleibe nun vorerst bis Montag, 14. Dezember, geschlossen. Wie der bei der Gemeindeverwaltung für die Kindergärten zuständige, stellvertretende Hauptamtsleiter Erwin Brunner auf Anfrage erklärte, besuchen zwei Gruppen den Hattinger Kindergarten. Die Kinder der Gruppen werden von vier Erzieherinnen und einer weiteren Teilzeitkraft betreut.

Da das Hattinger Personal nicht in Immendingen wohnt, wirken sich dessen Testergebnisse nicht auf die Corona-Statistik der Gemeinde aus. Stand Dienstagnachmittag gab es in der Gemeinde sechs aktive Corona-Fälle in dem 6200-Einwohner-Ort. Immendingen zählt mit seinen Werten momentan zu den weniger von Corona betroffenen Kreisorten, während der gesamte Landkreis Tuttlingen zuletzt landesweite Spitzenwerte bei der 7-Tage-Inzidenz auf 100 000 Einwohner erreichte. Dennoch mahnte Bürgermeister Manuel Stärk die Immendinger bei der Gemeinderatssitzung am Montag: „Seien sie vorsichtig! Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Es steht viel auf dem Spiel und so mancher ist durch die Situation in seiner Existenz bedroht.“