In Hattingen regieren vom 31. Januar bis 2. Februar die Narren. Der Narrenverein Hattingen feiert 60-jähriges Bestehen. Hattingen wird zum Treffpunkt der Narren aus dem großen Gebiet der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Über 3700 Narren, ein mehrfaches der Einwohnerzahl, verwandeln den Immendinger Ortsteil ein ganzes Wochenende in ein Narrennest. Mehr als 50 Zünfte werden dabei sein.

„Wir sind parat, es kann losgehen. Jetzt muss nur noch das Wetter passen“, sagt Harald Marusits, zweiter Vorsitzender des Narrenvereins. Zehn Jahre ist es her, dass die letzten Narrentage der Vereinigung Hegau-Bodensee anstanden. Am Ende wurden es die Schneetage von Hattingen mit rund einem halben Meter Neuschnee im Laufe des Umzug-Sonntags, was der närrischen Stimmung jedoch keineswegs schadete. „Auf dieses närrische Wochenende wird man als Hattinger heute noch in der ganzen Region angesprochen, aber so viel Schnee muss es in diesem Jahr nicht sein“, sagt Narrenvereinsvorsitzender Karl-Heinz Trutzl.

Trotz der Erfahrung gilt es eine Mammutaufgabe zu stemmen. Aber: Praktisch das ganze Dorf hilft mit. Vereine aus dem Ort, aber auch befreundete Vereine aus der Nachbarschaft betreiben zahlreiche Zelte und Besenwirtschaften. Los geht es am Freitagabend, 19 Uhr, mit einem stimmungsvollen Nachtumzug. Rund 2000 Hästräger ziehen durch die Hattinger Straße. Anschließend wird in Buden, Besenwirtschaften, Zelten und der Witthohhalle gefeiert.

Der Samstag, 1. Februar, gehört zunächst dem närrischen Nachwuchs: Um 13 Uhr beginnt der Kinderumzug, an dessen Ende wird der Narrenbaum gestellt und es schließen sich Brauchtumstänze an. Um 15 Uhr beginnt der Kindernachmittag in der Witthohhalle und um 19.30 Uhr startet ebenfalls in der Witthohhalle der Brauchtumsabend. Auch in der Nacht zum Sonntag sind Zelte und Besenwirtschaften geöffnet.

Zum Höhepunkt des Wochenendes, dem Narrentag am Sonntag, 2. Februar, werden rund 3700 Hästräger erwartet. Um 9 Uhr beginnt in der Kirche St. Theopont und Synesius eine Messe für Narren. Der große Umzug startet um 13.30 Uhr. „Es freut uns schon, dass wir in einer solch kleinen Gemeinde ein solches Ereignis ausrichten dürfen. 3700 Narren, das ist eine Herausforderung, die wir aber gerne annehmen. Jetzt hoffen wir nur noch an allen drei Tagen auf viele Zuschauer aus der Region“, sagt Trutzl.

Parkplätze sind um den Ort herum eingerichtet. Die Ortsdurchfahrt in Hattingen ist ab Freitag, 31. Januar, 17 Uhr, bis Montag, 3. Februar, 6 Uhr, gesperrt, die örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Aus der närrischen Begeisterung heraus bildeten sich beim Hattinger Narrenverein Narrenfiguren wie die Kuhgruppe und die Lege. Die Lege, dargestellt als Kuh mit Raufe, 1985 gegründet, geht auf einen überlieferten örtlichen Brauch zurück: Die einheimischen Bauern haben früher leidenschaftlich Zego gespielt. Jeden Sonntag waren die Gaststätten des Ortes mit mehreren Spielgruppen besetzt. Damit die Bauern am Abend das Spiel nicht unterbrechen mussten, um das Vieh zu versorgen, gaben sie den Tieren am Morgen soviel Futter in die Krippe, dass dieses auch noch für den Abend ausreichte. Aus diesem Vorgehen entstand die Bezeichnung „Hattinger Lege“.

Die Witthohgeister mit Henker, Holzmaske und Geisterfratze gehen auf den so genannten lachenden Stein auf dem Witthoh, dem Hattinger Hausberg, zurück. Der Grenzpunkt war schon in frühester Zeit bedeutsam, da er die Grenzen mehrerer Herrschaftsgebiete markierte, deren Gericht hier endete. Nach der Sage, aus welcher die Fasnachtsfiguren entstanden, versuchten Schelme und Halunken auf ihrer Flucht den Grenzpunkt zu erreichen, um der Verurteilung zu entgehen. Wenn es nicht gelang, wurden sie gefangen genommen und manchmal auch gehängt.