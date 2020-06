Hakenkreuz in Lackierung eines Mitsubishi geritzt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Auto, die über das Wochenende im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagvormittag in der Schwarzwaldstraße begangen wurde. Unbekannte Täter ritzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand ein Hakenkreuz in die Lackierung eines parkenden Mitsubishi mit Tuttlinger Kennzeichen. Das beschädigte Auto war im Bereich des Blumenweges geparkt. Wegen der Darstellung eines Hakenkreuzes ermittelt die Polizei zusätzlich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wer der Polizei sachdienliche Hinweise auf die genaue Tatzeit oder zu einem Tatverdächtigen geben kann, möge sich beim Polizeiposten Immendingen, Telefon 07462 9464-0, melden.

