Durch einen klaren Heimsieg bleiben die Sportkeglerinnen des KSC Immendingen dem Tabellenführer der Verbandsliga Frauen SKC Unterharmersbach dicht auf den Fersen. Beim 7:1 gegen den ESV Villingen legte Daniela Eiche in der ersten Paarung mit ihrer Saisonbestleistung von 578 Kegeln den Grundstein für den Sieg. Die SKG Tuttlingen holte in der gleichen Klasse dank eines Endspurt noch einen Punkt gegen Blau-Weiß Freiburg. Weil die Donaustädterinnen die höhere Gesamtkegelzahl hatten, erhielten sie zu den zwei Einzelsiegen noch zwei Mannschaftspunkte zum 4:4.

Der KSC Immendingen lag in der Landesliga B Männer gegen den KSC Dittishausen nach den beiden ersten Paarungen ebenfalls zurück, sicherte sich aber auch dank der besseren Kegelzahl beim 4:4 noch einen Punkt. Denis Kovacic überzeugte einmal mehr mit 604 Kegeln. In der Bezirksliga C Männer hatte der KSC Immendingen II keine Mühe seine Tabellenführung und seine weiße Weste zu behalten. Gegen Titisee-Hinterzarten gab es ein klares 7:1. Der KSC Immendingen X1 dagegen kassierte auf den schwer zu bespielenden Bahnen in Benndorf die zweite Niederlage in der Bezirksklasse A.

Verbandsliga Frauen

SKG Tuttlingen – Blau-Weiß Freiburg 4:4/3083:2999. SKG: Manuela Wüst 0/503, Manda Schmid 0/497, Melanie Brendel 0/537, Melita Maric 1/569, Sandra Brandt 1/515, Nada Copak 0/462.- KSC Immendingen – ESV Villingen 7:1/3205:2983. KSC: Daniela Eiche 1/578, Silke Schätzle 1/509, Silke Schuler 1/532, Doris Kraft 0/511, Nicole Brütsch 1/535, Christine König 1/540.

Landesliga B Männer

KSC Immendingen – KSC Dittishausen 4:4/3213:3080.- Immendingen: Andreas Bauer 0/537, Andreas Schuler 0/516, Manuel Kehm 0/501, Markus Großmann 1/533, Denis Kovacic 1/604, Markus Egle 0/522.

Bezirksliga C Männer

KSC Immendingen II – Titisee-Hinterzarten 7:1/3003:2834. KSC: Matthias Ladwig 0/467, Dominik Schmitt 1/544, Ingo Haß 1/503,Werner Ohnemus 0/466, Rainer Großmann 1/517, Harald Schmitt 1/506.

Bezirksklasse A gemischt

SKV Benndorf X1 - KSC Immendingen X1 7:1/3094:2759. KSC: Tobias Kehm 1/497, Erich Zirkel 0/439, Beate Hoffmann 0/426, Rolf Malitzke 0/443, Kurt Hoffmann 0/497, Andreas Lohrer 0/457.-