Große Trauer um Helmut Mahler

Helmut Mahler, bis 2010 vier Jahrzehnte lang Immendinger Bürgermeister, ist am frühen Samstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Kein anderer hat die Gemeinde so sehr geprägt wie er. Zum Abschied nach 40 Dienstjahren wurden ihm das Bundesverdienstkreuz, die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde und die Freiherr-von-Stein-Medaille des Gemeindetags Baden-Württemberg verliehen. Außerdem war er Träger des französischen Verdienstordens Ritter „dans l'Ordre du Mérite“.

Lebensmotto: Verantwortung tragen und zusammenhalten

„Tragen Sie Verantwortung und halten Sie zusammen, nur ein Miteinander bringt die Gesellschaft voran.“ Dieses Zitat aus Helmut Mahlers Rede beim Empfang der Gemeinde Immendingen anlässlich seines 80. Geburtstags im Juli spiegelt sein Lebensmotto wider. Unermüdliches Engagement, nicht nur dienstlich, auch ehrenamtlich, sozial und menschlich, zeichnete ihn ein Leben lang aus. An der Seite seiner Frau Sigrid, mit der er 56 Jahre lang verheiratet war, führte er auch einen aktiven Ruhestand, bis er seit April durch eine schwere Krankheit größtenteils ans Haus gebunden war.

1970 zum Bürgermeister von Immendingen gewählt

Helmut Mahler, Badener durch und durch, wurde 1942 in Donaueschingen geboren, ging dort zur Schule und war Leiter der städtischen Bauverwaltung, bis er 1970 zum Immendinger Bürgermeister gewählt wurde. Zwei Jahre später war vor allem die Kreis- und Gemeindereform eine erste wichtige Station. Mit allen fünf Ortsteilen führte der junge Gemeindechef damals die oftmals recht schwierigen Eingemeindungsverhandlungen.

Der Immendinger Altbürgermeister Helmut Mahler mit seiner Frau Sigrid kurz vor seinem 80. Geburtstag im Juli. Beide waren bis zu seinem Tod 56 Jahre lang verheiratet. (Foto: Archiv: Freudig)

Der Bau der Realschule, die Ausrichtung der Abwasserbeseitigung gemeinsam mit Geisingen, die Einführung des Ringzugs, Versorgung mit Gas und Breitband, der Sporthallenbau, die Einrichtung des Jugendreferats oder die Ansiedlung von Lidl waren einige seiner wichtigen kommunalpolitischen Projekte.

Vize-Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags

Die Stationierung der deutsch-französischen Brigade am seit 1958 bestehenden Bundeswehrstandort Immendingen im Jahr 1996 und die folgenden Maßnahmen, wie die Erweiterung des Standortübungsplatzes oder der Bau der französischen Schulen und des Kindergartens haben sich trotz des 2011 von der französischen Politik entschiedenen Abzugs der Soldaten im Nachhinein günstig ausgewirkt. So konnte Daimler ein zusammenhängendes, großes Gelände angeboten werden. Und für die nötige Infrastruktur, was Schulen und Kinderbetreuung angeht, standen relativ günstige Gebäude zur Verfügung.

Drei Immendinger Bürgermeister von 1970 bis heute (von links): Helmut Mahler, Manuel Stärk und Markus Hugger 2020 bei der Verpflichtung Stärks. (Foto: Archiv: Freudig)

Ganze Generationen kannten keinen anderen Immendinger Bürgermeister als Helmut Mahler, der 1978, 1986, 1994 und 2002 wiedergewählt wurde. Von 1973 bis 2004 war er Kreisrat. Stolz war Helmut Mahler auf seine über 18-jährige Tätigkeit in der überregionalen Kommunalpolitik als erster Vize-Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, die er als „Würze seines Berufs“ bezeichnete.

Gedenkgottesdienst mit Beerdigung am 12. November

Auf vielen anderen Gebieten engagierte er sich im Sinne Immendingens. Die örtlichen Vereine einte er mit der Einführung des Veranstaltungskalenders und vor allem des gemeinsamen Schlossfests. Bei den überörtlichen Veranstaltungen des Bundes der Selbstständigen, wie Gewerbeausstellungen oder Weihnachtsmärkte stand seine Gemeindeverwaltung zur Seite, immer mit der Zielsetzung, das Miteinander zu stärken und Immendingens Strahlkraft nach außen zu tragen. Als vielfaches Vereinsmitglied war Mahler auch selbst ehrenamtlich aktiv, leitete Gemeindemusikkapelle und DRK-Ortsverein, erhielt später Ehrenvorsitz und Ehrenmitgliedschaften.

Der Verstorbene hinterlässt Ehefrau Sigrid, Tochter Monika und Sohn Christian mit ihren Familien, die Enkel Fabienne, David und Lukas. Ein Gedenkgottesdienst mit anschließender Beerdigung ist für Samstag, 12. November, 10 Uhr vorgesehen.