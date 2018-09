Großer Andrang bei Daimler

Seit knapp einer Woche ist das Prüf- und Technologiezentrum von Daimler in Immendingen nun offiziell eröffnet. Der Konzern hat am vergangenen Wochenende ein letztes Mal der Öffentlichkeit ermöglicht, in Führungen das Gelände zu besichtigen. Die Resonanz war groß. Laut Angaben des Konzerns kamen rund 1700 Menschen, um den neuen Standort zu besichtigen. Insgesamt waren es in den vergangenen drei Jahren etwa 10 000 Besucher.

Dass vor dem Prüf- und Technologiezentrum ein großer Andrang auf die letzten Führungen herrschte, davon war im Ortskern selbst nicht viel zu bemerken. Ein höheres Verkehrsaufkommen habe es in der Gemeinde nicht gegeben, meinte Immendingens Hauptamtsleiter Manuel Stärk im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich weiß, dass viel los war, aber es gab kein Chaos“, sagt er. Stärk nahm schon bei der Eröffnungfeier des neuen Daimler-Standorts an einer Führung teil. Er nutzte mit seiner Familie am vergangenen Wochenende erneut die Möglichkeit, sich in einem Bus mit weiteren Interessierten die Prüfstrecken zeigen zu lassen.

Baufortschritt mitverfolgen

Es seien andauernd volle Busse auf dem Gelände umher gefahren, sagt Stärk. Die Bus-Tour habe vom alten Kasernentor vorbei an Prüfmodulen, über die Dauerlaufstrecke hin zur Bertha-Fläche geführt, sagt er. Stärk sieht die Führungen, die Daimler über die gesamte Bauzeit des Zentrums hinweg anbot, positiv. „Die Führungen waren mit den Runden Tischen oder den Newslettern ein Baustein des ganzes Prozesses“, sagt er. Der Konzern habe damit versucht, der Bevölkerung gegenüber möglichst transparent aufzutreten und damit die Akzeptanz des Projektes zu fördern. Durch die regelmäßigen Führungen sei es interessierten Bürgern möglich gewesen, den Baufortschritt mitverfolgen zu können, sagt Stärk. Das bestätigt Daimler-Sprecher Heiko Pappenberger: „Von Projektbeginn an standen wir im engen Austausch mit der Gemeinde, zahlreichen Verbänden und der Politik.“ Vor allem habe es von Anfang an eine umfangreiche Unterstützung durch die Bürger gegeben. „Die Führungen, durch die wir einen Einblick in unsere Arbeit gegeben haben, unterstreichen diese sehr gute Zusammenarbeit“, sagt er.

Das Interesse hat nicht abgenommen. Das haben die Führungen am vergangenen Wochenende bewiesen. „An beiden Tagen haben insgesamt 1700 interessierte Bürger in über 40 Führungen das Gelände des Daimler Prüf- und Technologiezentrums besichtigen können“, erklärt der Daimler-Sprecher.

Keine weiteren Führungen

Dass diese Führungen die letzten waren, bestätigt Pappenberger gegenüber unserer Zeitung: „Da ab September 2018 der reguläre Prüf- und Testbetrieb am neuen Daimler-Standort gestartet ist, wird es keine weiteren Führungen geben.“ An den öffentlichen Bauführungen, die bis Juli 2018 stattgefunden haben, hätten in den vergangenen drei Jahren rund 10 000 Besucher teilgenommen, erklärt er.