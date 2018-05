Große Show beim Immendinger Zunftball

Beim Zunftball ist Immendingen für eine Nacht zum Zentrum der Show-Welt geworden. Große Fernseh-, Film- und Sportereignisse gastierten am Samstagabend auf der Bühne der Donauhalle. Die Zuschauer im ausverkauften Saal erlebten Horst Lichters TV-Trödelschau ebenso wie Rockröhre Tina Turner oder den bekannten Präsentator Michael Buffer im Boxring.

Weit über 100 Mitwirkende und Helfer hinter den Kulissen trugen dazu bei, den Zunftabend zu einem vergnüglichen Spaß zu machen. Das Publikum revanchierte sich mit guter Stimmung und viel Applaus. Unter den Gästen war auch Politprominenz: Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf feierte mit den Immendingern.

Mit dem Einmarsch von Zunftrat, Hansele, Gretele, Donaugeistern und allen Zunftfiguren hatte der Zunftabend seinen traditionellen Auftakt. Zunftmeister Peter Grieninger hieß die Gäste willkommen, ehe die Narrenkapelle den Narrenmarsch zum Hanseletanz spielte. Geheimnisvoll, mit waberndem Nebel, tief dröhnender Musik und feurigem Ende präsentierten sich die Donaugeister. Die bewährten Moderatoren Bernhard Welle und Jonas Hall glossierten bei ihren Ansagen zwischen den Programmpunkten das vergangene Jahr in der „Vorzeige-Gemeinde“ Immendingen aus närrischer Sicht. Manche Presseschlagzeile wurde noch einmal humorvoll hinterfragt und manches passierte Missgeschick zum Vergnügen der Zuschauer ans Licht der Welt gebracht.

In der ersten Szene des Abends präsentierten Andreas Heitzmann und Karl-Heinz Zeller Horst Lichters Fernsehshow „Bares für Rares“, wobei die Bezahlung der Händler nicht aus Geld, sondern Fressalien bestand. Fehlen durften auch nicht die extrovertierten Experten, die die angebotenen Gegenstände fachkundig beurteilten und Olaf für seine Amtskette, Zimmerns Ortsvorsteher für sein Ortsschild, dem Ippinger Landwirt für sein Brett vorm Kopf, Michl für seine Filzpantoffeln und schließlich Helmut für seine Immendinger Schicksalskugel „Händlerkarten“ genehmigten oder auch nicht. In schattige grüne Wälder entführten die „Waldgretele“ beim Tanz in Regie von Alexandra Börtzler. Für einen Blickfang sorgten dabei die Leuchtflügel der tanzenden Elfen, für einen extra Showeffekt Luciano Ferraro mit seiner Dudelsackmusik.

Viel Applaus vom Publikum gab es für die von Peter Disch inszenierte „Crash Night“, wenn auch die eloquenten Moderatoren Benny und Svenny in ihren Glitzerjacken lieber eine „Glamour Show“ präsentiert hätten. Gäste waren der Hupen Koni aus Tirol, die Minions, Conchita Wurst und Tina Turner. Begeisterung ernteten Mal die „Unterdorfschnallen“ Carina Kehm und Sabrina Spegel als Adelheid und Edeltraud, die von Schönheitskuren und langweiligen Ehemännern berichteten. Statt einer reinen Choreographie brachten die Tänzerinnen um Jana Hör in diesem Jahr eine vollwertige, aufwändig gestaltete Szene auf die Bühne. Unter dem Titel „Rocky“ wurde - angesagt durch Legende Michael Buffer – ein Boxkampf mit Schwarzlichteffekten gezeigt, bevor ein dynamisch-perfekter Tanz in der Boxarena zu sehen war. Hier verlangte das Publikum ebenso eine Zugabe wie von den Zunfträten, deren finaler Auftritt „Dirty Dancing“ von Susanne Zimmer und Sabrina Plemencic einstudiert worden war.