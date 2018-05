Größte Freizeitanlage macht Fortschritte

Der neue Park am Amtenhauser Bach in Zimmern, künftig größte Freizeitanlage der Gemeinde Immendingen, nimmt Gestalt an. Einer der aufwändigsten Aufenthaltsbereiche des Parks, die Wasserspielanlage direkt am Bach, ist bereits in großen Teilen fertiggestellt.

Verschiedene Spielfelder und erste Geländemodellierungen für die Spielplätze sind ebenso hergestellt, wie neue Wege. Bereits zum März vollendet sein musste die Renaturierung des Amtenhauser Bachs, der nun in Schleifen statt geradeaus durch das Gelände fließt. Die Kosten für das Gesamtprojekt betragen 618 169 Euro und liegen damit rund 85 000 Euro höher als geplant.

Die zusätzlichen Mittel für die Anlage hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung genehmigt. Knapp 30 000 Euro dieser Mehrkosten entfallen auf einen Auftrag für Pflanz- und Saatarbeiten sowie die Fertigstellungspflege, der im Nachgang an die Firma Schöppler erteilt wurde. Anfangs war vorgesehen, dass der Gemeindebauhof diese Aufgaben übernimmt. Die hohe Arbeitsbelastung des Bauhofs ließ das jedoch nicht zu.

Natur und Kultur verbinden

Der nun entstehende Park, dessen Bau im Januar begann, soll ein Beispiel für die Verbindung von Natur und Kultur werden. Die Planung lag beim Büro Senner. Zimmerns Ortsvorsteher Günter Heizmann sieht in der Anlage „eine neue räumliche Mitte für Zimmern“, die das Bindeglied zum Neubaugebiet bildet. Die große Freizeitanlage bedeutet auch eine wichtige Aufwertung für die Umgebung, zu der künftig einmal das Best Western Hotel „Junge Donau“ und das neue Zimmerer Bürgerhaus gehören werden.

Der neue Park am Amtenhauser Bach umfasst zwei Bausteine. Den eigentlichen Park mit Spielbereich und Grünflächen sowie die Renaturierung des Baches. Außerdem zählen ein BMX-Parcours, ein Bolzplatz und ein Weidentipi zu den Elementen der Anlage. Neue Fußwege zur Anbindung des Neubaugebiets und der Ringzug-Haltestelle mit Treppenneubau ergänzen den Park.