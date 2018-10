„Golden Harps“ bringen Freude in Kirche

Eindrucksvoll gesungene Gospels, eine einmalig beleuchtete Kirche, begeistert mitklatschende Zuhörer und ein stolzer Erlös zugunsten der Hilfe für kranke Kinder – das dritte Benefizkonzert in St. Peter und Paul ist am Sonntagabend ein voller Erfolg gewesen. Dem Chor „Golden Harps“ gelang es, mit seinen in großer Perfektion vorgetragenen Liedern das Publikum zu stehenden Ovationen zu bringen.

Die 27 Sänger und Sängerinnen, einige ausgezeichnete Solisten und Chorleiter Friedhelm Matter hatten ein ausgewogenes Programm aus modernen Liedern, Traditionals und spirituellem Gesang zusammengestellt. Der Konzerterlös geht an die Aktion „Kinderherzen retten“.

Mit dem Traditional „Hallelujah Salvation and Glory“ zogen die „Golden Harps“ am Sonntagabend in die katholische Kirche St. Peter und Paul ein. Begleitet wurde der Chors von einer mit Piano, Gitarre, Percussion, Keyboard, Schlagzeug und Bass besetzen Band. Zum Start präsentierten die Sänger zwei moderne Lieder: „Lean On Me“ und „Ich kenne Nichts, was so schön ist wie du“ von Xavier Naidoo. Nach „Lovely Day“ und „On My Way“ begeisterte Solist Michael Steiner zum zweiten Mal bei Pharrell Williams' bekanntem Song „Happy“. Zum Stück „Footprints in the Sand“ (Fußspuren im Sand) gab Chorleiter Friedhelm Matter eine Einführung in deutscher Sprache.

Der Chor trug das „Kyrie“ und das „Agnus Dei“ aus dem Oratorium „Messiah“ mit teils selbstgeschriebenen Textpassagen vor.

Beim klassischen Gospel-Song „Oh Happy Day“ gewannen die „Golden Harps“ vollends die Herzen der Menschen im Kirchenschiff, die inzwischen auch während der Darbietungen mitklatschten. Es folgten weitere Lieder wie „Shine Your Light“, „Go Tell It To The Mountain“ sowie der legendäre Folk-Rock-Song „Bridge Over Troubled Water“ des Duos Simon and Garfunkel.

Da der Erlös des Benefizkonzerts für die Aktion „Kinderherzen retten“ gedacht war, berichtete der Freiburger Facharzt für Herzchirurgie, Fatos Ballazhi, über die Arbeit des Vereins. Laut Ballazhi hat der Verein seit 2002 mit seinen Fördermitteln 240 Operationen für herzkranke Kinder aus dem Ausland ermöglicht, die für die Kleinen lebensrettend waren. Der Herzchirurg dankte den Konzertbesuchern für ihre Unterstützung.

Hausherr Pfarrer Axel Maier freute sich über das „erstklassige Konzert mit viel Swing, klangvollen Stimmen und begeisternder Ausstrahlung“, das zweierlei Zweck gedient habe: Zum einen der Freude der Besucher, zum anderen der Hilfe für kranke Kinder. Ihr letztes Stück „Give Us Peace“ (Gib uns Frieden) mussten die „Golden Harps“ unter stehenden Ovationen gleich mehrfach anstimmen.