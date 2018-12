Glasfaser für Immendingen rückt näher

Im Gemeindegebiet Immendingen geht die Glasfaserverkabelung und damit die Möglichkeit, schnelleres Internet zu bekommen, weiter zügig voran. Neben der Breitbandinitiative (BIT), die im Auftrag des Landkreises Tuttlingen derzeit die Breitbandverkabelung vornimmt und die in Immendingen bereits die Gewerbegebiete angeschlossen hat, ist auch die Telekom aktiv.

In den vergangenen Wochen hat sie in den örtlichen Straßen von Immendingen und im Ortsteil Hattingen die Glasfaserkabel in die Gehwege verlegt. Auf diese Weise erhalten die Kerngemeinde Immendingen und die Ortschaft Hattingen schnellere Anschlüsse an die weltweite Datenautobahn.

Wer ans Breitbandnetz will, muss selbst aktiv werden

Die Telekom nimmt das neu ausgebaute Breitbandnetz eigenen Angaben zufolge voraussichtlich am Donnerstag, 27. Dezember, in Betrieb. 1150 Haushalte können laut Angaben des Unternehmens von den leistungsfähigen Internet-Anschlüssen profitieren. Bei einer noch ausstehenden Informationsveranstaltung wird seitens der Telekom erläutert, wie das Glasfasernetz funktioniert, welche neuen Anwendungsmöglichkeiten das Netz bietet und welche Änderungen der Technik zuhause eventuell vorgenommen werden müssen.

Das kann zum Beispiel die Bereiche WLAN, Router und Innenverkabelung betreffen. Wer vom Ausbau des Breitbandnetzes profitieren will, muss selbst aktiv werden und hat die Gelegenheit, beim Informationsabend Näheres zu erfahren und Fragen zu stellen.