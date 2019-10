Gläubige lassen es sich bei gleich zwei Kirchenfesten gut gehen

Sowohl in Hintschingen als auch in Zimmern hat der Sonntag im Zeichen des Kirchenfests gestanden. In beiden Orten lebten damit alte Traditionen auf.

In Hintschingen feierte die Dorfgemeinschaft den „Wendel“, das Fest des Kirchenpatrons, wie die traditionsreiche Veranstaltung im Volksmund genannt wird. Zum Auftakt gab es in der St. Wendelinskapelle einen Festgottesdienst mit Pfarrer Adolf Buhl. Zur weltlichen Feier, veranstaltet vom Narrenverein, ging es in die Schöntalhalle. Ortsvorsteherin Marlies Aschmann freute sich in ihrer Begrüßungsansprache über den guten Besuch. Das gemütliche Beisammensein bereicherte die vom Musikverein Zimmerholz zum Frühschoppen gebotene Blasmusik. Zum Mittagstisch war insbesondere das Wildragout gefragt. Starken Zuspruch fand auch eine Kaffeebar mit Torten und Kuchen. Mit einem geradezu unerschöpflichen Repertoire an Volksweisen nahm das Duo Charly und Hubert (Karlheinz Staub und Hubert Sieczkowski)) die wohl gelaunten Festgäste mit. Am Nachmittag gab es eine Referenz an die Senioren des Orts: Bewirtet vom Narrenverein erlebten Hintschinger ab 60 Jahren einen schönen Altennachmittag.

Auch in Zimmern vereinte das von Pfarrer Axel Maier in der Dorfkirche zelebrierte Hochamt die Gläubigen zum Patrozinium. In seiner Predigt erinnerte er an das Wirken des Kirchenpatrons St. Gallus. Als Glaubensbote verkündigte der aus Irland kommende Missionar den christlichen Glauben. Im Anschluss an den gut besuchten Gottesdienst hatte das Gemeindeteam zur weltlichen Feier in das Pfarrheim eingeladen. Bei Kaffee mit Zopf, Würstchen mit Kartoffelsalat und Getränken bewirtete das Gemeindeteam die Besucher, was großen Anklang fand. Zum Nachtisch war eine fröhliche Singrunde vorgesehen. Bei Begegnung, Austausch und Gesprächen konnten schöne Stunden erlebt werden.