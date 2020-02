Gewalttätige Gäste randalieren in Dönerbude

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Kebap-Restaurant in der Schwarzwaldstraße ereignet hat. Zwei unbekannte Männer betraten gegen 12.30 Uhr die Gaststätte. Nachdem die beiden Männer in dem Lokal die gewünschten Speisen und Getränke erhalten hatten, fielen sie durch ungebührliches und lautstarkes Verhalten auf und wurden durch die Mitarbeiter der Gaststätte mehrfach aufgefordert, sich in dem Restaurant angemessen zu verhalten.

Gegen 13 Uhr kam es im Zusammenhang mit einer weiteren Bestellung zu einem Übergriff der beiden Tatverdächtigen auf die Beschäftigten des Lokals. Die beiden Männer nahmen es sich heraus, hinter die Gaststättentheke in Richtung der Kasse zu gehen. Nachdem sich die Beschäftigten des Restaurants den beiden Männern entgegenstellten, eskalierte das Verhalten der beiden Tatverdächtigen.

Einer der beiden Randalierer schlug einen 35-jährigen Mitarbeiter des Lokals mit einem Bierkrug nieder, der andere Tatverdächtige riss einem anderen Mitarbeiter im Alter von 32 Jahren das Mobiltelefon aus der Hand, um eine Verständigung der Polizei zu verhindern. Das Mobiltelefon warf er gegen eine Seitentür, wodurch das Mobiltelefon und die Glaseinfassung der Tür zerstört wurden.

Als ein Mitarbeiter des Lokals darauf hinwies, dass die Polizei verständigt werde, warf einer der beiden Täter einen Bierkrug nach einem der Geschädigten, ohne ihn zu treffen. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen über die Schwarzwald- und die Bachzimmerer Straße in Richtung Friedhof.

Die beiden Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben: Der erste Täter war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, er trug eine dunkle Jacke, eine graue Jogginghose, graue Turnschuhe des Herstellers Nike und eine rote Basecap.

Der zweite Mann war etwa 1,90 Meter groß und kräftig, er hatte braunes Haar und einen Vollbart. Bekleidet war dieser Tatverdächtige mit einer schwarzen Jacke, Blue-Jeans und einem blauen Sweat-Shirt mit dem aufgedruckten Wort „Reality“.

Die beiden Tatverdächtigen sprachen eine osteuropäische Sprache, womöglich polnisch. Der niedergeschlagene Geschädigte musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden in den Gaststättenräumen beträgt etwa 1000 Euro.