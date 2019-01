„Gemeinsam statt einsam“: VdK hat 2019 einiges vor

Auch 2019 bietet der Ortsverband Immendingen des Sozialverbandes VdK den Mitgliedern und Freunden unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ ein abwechslungsreiches Programm. Neben Kaffeenachmittagen und Tagesausflügen stehen auch mehrtägige Ausflüge an.

Beginnend am 17. Januar wird, wie gewohnt, jeweils am dritten Donnerstag eines Monats zu den gemütlichen Kaffeenachmittagen, teilweise mit Filmvorführungen, in den Landgasthof „Kreuz“ eingeladen. Die Mitgliederversammlung ist für Sonntag, 10. März, terminiert. Sie findet im katholischen Pfarrheim in Immendingen statt. Für Donnerstag, 21. März, ist ein Brunch im Gasthaus „Kreuz“ eingeplant.

Zu einer Blütenfahrt mit Einkaufsbummel geht es am Dienstag, 9. April. Nach Ostern, am Samstag, 27. April, startet die viertägige Flusskreuzfahrt von Amsterdam nach Frankfurt. Am Donnerstag, 16. Mai, führt der nächste Ausflug zum Spargelessen. Es folgt am Donnerstag, 6. Juni, die Besichtigung des Bioland- Geflügelhofes der Familie Duttlinger.

Das Pfingstrosenfest findet wieder an Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni, im Hattinger Pfarrheim statt. Das Grillfest ist für Donnerstag, 18. Juli, an der Leitelsteighütte in Kirchen-Hausen vorgesehen. Der beliebte Familientag ist für Samstag, 24. August, angesetzt.

Von Montag, 2., bis Freitag, 6. September, reist die VdK-Gruppe in die Toskana. Es folgt am Dienstag, 8. Oktober, eine Fahrt ins Blaue, und ebenfalls an einem Dienstag, dem 3. Dezember, steht der Besuch eines Weihnachtsmarktes auf dem Programm. Die Weihnachtsfeier wird am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, veranstaltet.

Anmeldungen sind beim Vorsitzenden, Rupert Engesser, Telefon 07462/69 55, möglich. Dort können auch die Reiseunterlagen für die mehrtägigen Reisen angefordert werden.