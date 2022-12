Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren der Corona-Schutzmaßnahmen konnten wir am 4. Dezember wieder unsere traditionelle Weihnachtsfeier im katholischen Pfarrheim durchführen. Im weihnachtlich dekorierten Saal begrüßte unser Vorsitzender Rupert Engesser alle anwesenden Mitglieder und Freunde unseres Ortsverbandes.

Besonders begrüßte er den stellvertretenden Bürgermeister aus Immendingen, Herrn Gerhard Walter. Herr Denoke, Pfarrer der katholischen Gemeinde, lies sich entschuldigen. Weiterhin begrüßte er den Kreisverbandsvorsitzenden aus Villingen Herrn Manfred Brendel mit Gattin, ebenso die Kreisfrauenbeauftragte Frau Kerstin Huber-Ludwig mit Gatten, sowie Frau König und vom Kreisverband Donaueschingen, den Kreisverbandskassierer Herrn Heinrich Klug. Einen besonderen Gruß an Frau Gabi Münch, vom Akkordtonverein Junge Donau aus Immendingen, welche uns mit weihnachtlicher Musik durchs Programm begleitete.

Unter dem Motto „Gemeinsam statt Einsam“ und zum Gedenken an die heilige Barbara stand eine große Vase mit Zweigen von einem Kirschbaum auf der Bühne. Mit weihnachtlicher Musik bei Kaffee und Kuchen, welcher wieder zahlreich von unseren Mitgliedern gespendet wurde, kam schnell das Gefühl der Weihnacht in den Raum. Mit Gedichten und Erzählungen von der Sankt Barbara und um die Weihnacht, vorgetragen von Petra Engesser, Martin Spielberg und Monika Engesser, wurde es knisternd und manchmal lustig.

Nach dem Vesper verließen dann so langsam unsere Gäste die Veranstaltung. Hoffentlich mit einer Vorfreude auf die bevorstehende Weihnacht. Ein Dank an Rupert und Monika Engesser für die Organisation, sowie an alle Kuchenspender. Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Mitgliedern und wünscht ihnen eine besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch ins Jahr 2023.