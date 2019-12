Gemeindewald Immendingen wirft trotz schwierigen Jahres weiter Gewinn ab

„Für den Wald wollen wir hoffen, dass wir einen starken, nassen Winter bekommen“, sagte Bürgermeister Markus Hugger bei der Forstberatung. Wegen der großen Trockenheit der jüngsten Zeit sei inzwischen schon die Lehre überholt , Tannen und Buchen statt Fichten zu setzen. Nun gerieten selbst Tannen und Buchen in Hitzestress und die Waldwirtschaft komme immer mehr an den „Punkt der Ratlosigkeit“. Was bleibe, sei zu experimentieren und zu hoffen, dass man auf die richtige Baumart gesetzt hat.