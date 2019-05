Gemeinderatsbewerber sind gemeinsam auf Vor-Ort-Tour unterwegs

Die Bewerber aller drei Listen für den Immendinger Gemeinderat haben sich am Samstag zusammengetan und in einer für den Kommunalwahlkampf wohl eher außergewöhnlichen Aktion eine gemeinsame Vor-Ort-Tour in die Ortsteile Ippingen, Hintschingen und Hattingen unternommen. Bei den Rundgängen informierten sich die Gemeinderatskandidaten der CDU, der SPD und der Liste IMMI (Immendingen Mit Mehr Innovation) über aktuelle kommunalpolitische Themen und anstehende Herausforderungen in jedem der drei Teilorte. Am kommenden Samstag besuchen alle Ratsbewerber noch Mauenheim, Immendingen und Zimmern.

Bereits bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren waren die Kandidaten der CDU und der SPD gleich vorgegangen und hatten anstelle der einzelnen Bürgergespräche in Kernort und Ortsteilen die gemeinsame Rundtour durch alle Orte unternommen. Teilweise wurde die Aktion von den Bürgern gut angenommen, wie auch dieses Mal wieder. Neben Bürgermeister Markus Hugger, Ortsvorstehern und Ortschaftsräten kamen auch einige Bürger, um im Gespräch mit den Bewerbern auf Ortsteilthemen einzugehen.

Auftakt der diesjährigen Rundgänge war in Ippingen, wo Ortsvorsteher Christian Butschle die Führung übernahm. Besucht wurden unter anderem der Landjugendraum im Rathaus, der Kindergarten, wo es um die Toilettenanlage und die Barrierefreiheit ging, das Neubaugebiet und einzelne Straßen und Gehwege, die sanierungsbedürftig sind. In Hintschingen stellte Ortsvorsteherin Marlies Aschmann das von ihr gegründete und gestaltete Museum vor. Danach wurde die Schöntalhalle besichtigt. Ein Thema war der Neubau des Mehrfamilienwohnhauses mit 17 Wohnungen auf dem Hirschen-Areal. Außerdem wurden die neue Donaubrücke beim ehemaligen Hintschinger Bahnhof sowie der dortige Steg über die Bahnlinie angesehen, der renoviert werden muss.

Den Abschluss der ersten Rundtour bildete Hattingen. Ortsvorsteher Roland Leiber erwartete die Kandidaten auf dem Letzgus-Areal, das von der Gemeinde erworben wurde und auf dem Raum für vier Bauplätze geschaffen werden sollen. Gemeinsam gingen die Teilnehmer danach in den Kindergarten in Hattingen, wo Leiber die neuen Bereiche zeigte. Weitere Besichtigungspunkte waren der Jugendraum im Rathaus und die Witthohhalle, in der mehr Platz für die Feuerwehr geschaffen werden soll. Auftakt für die Besichtigungen am Samstag, 11. Mai, ist um 13 Uhr in Mauenheim, gefolgt von Immendingen (14.30 Uhr) und Zimmern (16 Uhr). Treffpunkt ist jeweils am Rathaus.