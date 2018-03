Gemeinderat Immendingen stellt Weichen für Gewerbeflächen-Erschließung

Die Gemeinde Immendingen erweitert im Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ gegenüber dem Gelände des Daimler-Prüf- und Technologiezentrums ab März die Bauflächen zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe um einen dritten Bauabschnitt. Der Gemeinderat hat am Montagabend dafür die Erschließungsarbeiten für knapp 300000 Euro an die Trossinger Firma Walter vergeben. Bürgermeister Markus Hugger verwies auf die Notwendigkeit für den baldigen Beginn der Erschließungsarbeiten, da es weitere Unternehmen gebe, die sich in Immendingen niederlassen wollen.

Das Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ liegt strategisch günstig an der Landesstraße 225 zwischen Immendingen und Engen, an die es künftig auch einen direkten Anschluss erhalten soll. Bislang erfolgt die Zufahrt über eine Stichstraße, die in die Kreisstraße nach Hattingen einmündet. Ende vergangenen Jahres hatte Hugger erklärt, dass die Gemeinde weitere Verträge mit Betrieben abgeschlossen habe, die sich im Gebiet „Donau-Hegau“ ansiedeln wollen.

Unter anderem werde ein Betrieb mit rund 70 Beschäftigten aus Tuttlingen nach Immendingen kommen. Daher dränge die Zeit und man wolle in diesem Jahr rechtzeitig mit den Arbeiten für die Erweiterung des Gebiets beginnen. Für einen Großteil der Bauflächen im bereits erschlossenen, zweiten Abschnitt des Gewerbegeländes gibt es bereits seit längerem Interessenten, unter anderem ein größeres Unternehmen, das wie bisher schon weiter vor Ort mit dem gegenüberliegenden Daimler-Prüfzentrum zusammenarbeiten wird.

Zu den Interessenten zählen aber auch Betriebe anderer Branchen, zum Beispiel aus dem Bereich Medizintechnik. Auf den möglichst großen Branchenmix als Gegenpart zu Daimler und dessen Zulieferern lege man großen Wert, betonte Hugger bislang in Gesprächen mehrfach.

Zur Vergabe der Erschließungsarbeiten sagte Ortsbaumeister Rainer Guggemos im Gemeinderat, dass drei Angebote eingegangen seien, wovon die Firma Walter aus Trossingen das günstigste abgegeben habe. Die Kosten für die Erschließung des dritten Bauabschnitts verteilen sich auf 180 899 Euro Straßenbauarbeiten, 86 181 Euro Kanalverlegung und 30 056 Euro Verlegung der Wasserleitungen. Im Haushaltsplan 2018 sind 230 000 Euro für den Straßenbau, 110 000 Euro für die Kanäle und 35 000 Euro für Wasserleitungen vorgesehen. Guggemos: „Wir liegen also mit den Kosten im grünen Bereich und empfehlen die Vergabe an die Firma Walter, die schon mehrfach für die Gemeinde gearbeitet und sich als leistungsstark erwiesen hat.“

Das Gremium vergab den Auftrag für die Fortsetzung der Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet Donau-Hegau schließlich einstimmig.