Gemeinderat erhöht Vergnügungssteuer

Ab dem kommenden Jahr steigen für die Betreiber von Casinos, Spielhallen oder Spielautomaten-Anbieter im Immendinger Gemeindegebiet die Steuerausgaben. Die Gemeinde Immendingen erhöht ab Januar den Steuersatz der Vergnügungssteuer von 23 auf 25 Prozent. Das heißt, ein Viertel des Einspielergebnisses von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit muss künftig abgeführt werden. Der Gemeinderat traf die Entscheidung zur Steueranhebung am Montagabend bei zwei Gegenstimmen.

Zuletzt hatte die Gemeinde ihren Vergnügungssteuersatz im Juli 2016 erhöht. Damals wurde die Steuer von 20 Prozent des Spielgeräte-Einspielergebnisses auf 23 Prozent angehoben. Inzwischen hatte das Verwaltungsgericht Sigmaringen in zwei Verfahren geurteilt, dass ein Verstoß gegen das „Übermaßverbot“ und damit eine Gewerbeausübung erdrosselnde Wirkung des Steuersatzes von 25 Prozent nicht vorliege.

So viel wie möglich abschöpfen

Die Gemeindeverwaltung schlug dem Gemeinderat daher eine Anhebung auf diesen Betrag ab 2019 vor. „Sie sehen in den Haushaltsplänen, dass die Vergnügungssteuer in Immendingen derzeit sprudelt“, sagte Kämmerer Patrik Müller in der Gemeinderatssitzung. Man wolle versuchen, in diesem Fall so viel wie möglich abzuschöpfen.

Laut Rechnungsergebnis wurden im vergangenen Jahr insgesamt 643 000 Euro durch die Vergnügungssteuer eingenommen. Wie Müller erklärte, werde der im Etat 2018 eingestellte Betrag von einer halben Million Euro voraussichtlich ebenfalls übertroffen, so das ser auch dieses Jahr mit einer Einnahme von rund 650 000 Euro bei diesem Etatposten rechnet.

„Müssen wir alles mitnehmen, was man mitnehmen kann auch von einer Geldquelle, die wir– nicht schätzen?“, stellte Gemeinderat Gerhard Walter die Anhebung der Vergnügungssteuer in Frage. Bürgermeister Markus Hugger erwiderte, dass man diese Diskussion immer wieder führe. „Ich sehe es so, dass wir das Geld ja nicht aus denen herauspressen, die spielen gehen, sondern wir erheben die Steuer von den Betreibern,“ erklärte er.

Aus der Not eine Tugend machen

Man könne nicht verhindern, dass immer mehr Casinos in kleine Gemeinden ausweichen, weil sie dann weniger Konkurrenz hätten. Mit dem höheren Steuersatz mache man eben aus der Not eine Tugend. In Zukunft werde ohnehin eine Spielhalle nach der anderen schließen.

Gemeinderätin Monika Kienzle sprach sich für die Steueranhebung aus. „Leider können wir auch mit dem höheren Steuersatz nicht verhindern, dass Menschen spielen gehen“, sagte sie. Der Gemeinderat stimmte schließlich mehrheitlich der Erhöhung des Steuersatzes um zwei Prozentpunkte zu.