Gemeinderat entscheidet über Standort der Feuerwehr

Bei seiner nächsten Sitzung am Montag, 2. März, im Rathaus trifft der Immendinger Gemeinderat die finalen Beschlüsse zum Bebauungsplanverfahren „Hinterwieden II“. In dem Gebiet sollen öffentliche Flächen für das neue Feuerwehrhaus und den Bauhof genutzt werden. Außerdem ist ein Wohngebiet mit zehn Mehrfamilienhäusern geplant.

Mit den Entscheidungen zum Hinterwieden-Gebiet schafft der Gemeinderat die Voraussetzungen für einen wichtigen Teil der zukünftigen Immendinger Gemeindeentwicklung. Zum einen werden sowohl die Feuerwehr wie später auch der Bauhof von ihren innerörtlichen Standorten ausgelagert. Zum anderen entsteht im Anschluss an den öffentlichen Bereich der erste Abschnitt für die Bebauung mit dreieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhäusern.

Der Abschlussentscheidung über den Bebauungsplan „Hinterwieden II“, dem so genannten Satzungsbeschluss, geht noch die Abwägung der während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit voraus. Seitens der Bürger und Anlieger an das Plangebiet hat es keine Stellungnahmen mehr gegeben.

Ein weiteres wichtiges Thema der Gemeinderatssitzung wird die Vorstellung des Projekts „Schlossplatz“ der Adventus GmbH sein. Wie berichtet, plant der Projektentwickler den Bau einer Wohnanlage für Tagespflege, Pflegewohngemeinschaften und betreutes Wohnen in zentraler Lage in der Immendinger Ortsmitte. Zu den Großbaumaßnahmen, die in der Sitzung behandelt werden, zählt auch ein Gewerbeneubau im Gebiet „Donau-Hegau“. Dort sollen ein Verwaltungsneubau mit einer Werkstatthalle und eine weitere Halle verwirklicht werden. Der Gemeinderat befasst sich mit dem Bauantrag für das Projekt.

Beratungspunkte der zweiten Gemeinderatssitzung 2020 sind ferner: Die Zustimmung zur neuen Satzung der Gemeindemusikkapelle, die Vergabe der Planungsleistungen für die Renaturierung des Amtenhauser Baches im nördlichen Bereich und die zweite Freianlage, die dort entstehen soll, sowie die Vergabe von Bauleistungen für die Straßenbeleuchtung des Radwegs, der entlang der Landesstraße 225 zwischen dem Kreisverkehr nach Hattingen und der Sporthalle Talmannsberg entstehen soll. Außerdem wird über eine ganze Reihe von Baugesuchen aus der Bürgerschaft beraten.

Der um 19 Uhr beginnenden Gemeinderatssitzung geht um 18.55 Uhr eine Sitzung des Verwaltungsausschusses voraus.