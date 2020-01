Im Jubiläumsjahr 2020 tritt die Gemeindemusikkapelle nicht nur zu drei eigenen Konzerten an, sie musiziert auch bei vielen anderen Anlässen. Musikalisch gestaltet werden Veranstaltungen im Gemeindeleben und in den Kirchen. Begleitet wird die komplette Ortsfasnacht. Beim Schlossfest wirkt die Kapelle im September wieder aktiv mit, ebenso wird am Weihnachtsmarkt gespielt. Die Christmette an Heilig Abend beschließt den Terminkalender. Zur Vorbereitung der anstehenden Konzerte treffen sich die Musiker im April und November zu zwei ganzen Probenwochenenden. (jf)