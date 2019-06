Gemeinde investiert rund 400 000 Euro in Straßenprojekte

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein 21-Jähriger soll den Brand in der Ellwanger Asylunterkunft gelegt haben.

Das Feuer war am Samstag, 8. Juni, früh morgens in einem Gebäude in der Aalener Straße ausgebrochen, in dem Asylbewerber und Wohnsitzlose untergebracht waren. Die Kriminalpolizei hatte Spuren gesichert und ermittelt. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nunmehr davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

In dringendem Tatverdacht steht ein 21 Jahre alter Afghane, der das Feuer in seinem Zimmer gelegt haben soll.