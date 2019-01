Gemeinde investiert in Musikausbildung

In die Förderung der fachlich qualifizierten Musikausbildung interessierter Kinder in der Gesamtgemeinde investiert Immendingen 2019 mindestens 20 000 Euro. Das zum Schuljahr 2018/19 eingeführte Förderkonzept wird bislang gut angenommen, berichtete Bürgermeister Markus Hugger.

Zentrales Ziel der bereits seit 2017 diskutierten Neuordnung war, nicht mehr nur die Musikschule Tuttlingen und damit deren Schüler finanziell zu fördern, sondern alle Kinder, die fachlichen Musikunterricht erhalten. Eltern, die die neue Förderung bekommen wollen, müssen Anträge stellen und entsprechende Ausbildungsnachweise erbringen.

Bereits Anfang des vergangenen Jahres hatte der Immendinger Gemeinderat beschlossen, ab dem Schuljahr 2018/2019 die Förderung der Musikausbildung auf alle Musikschüler auszuweiten.

Es wird für jedes Kind, das einen qualifizierten Musikunterricht besucht, ein Zuschuss in Form eines monatlichen Festbetrags gewährt. Die Höhe der Förderung richtet sich nach der Unterrichtsart. Für die Elementarstufe, beispielsweise die Musikalische Früherziehung, wird ein Zuschuss von fünf Euro gewährt. Im Bereich der Grundstufe, also beim Klassenunterricht wie etwa der „Musikwerkstatt“, beträgt der Zuschuss sieben Euro. In der Hauptstufe, zu der Instrumental- und Gesangsunterricht gehören, werden zwölf Euro Zuschuss bezahlt. Wenn mehrere Geschwister Unterricht erhalten, wird für das zweite und jedes weitere Geschwisterkind zusätzlich ein Zuschuss von acht Euro gewährt.

Voraussetzung für die Förderung ist ein Unterricht bei einer Musikschule eines öffentlichen oder privaten Trägers, beispielsweise der Bläserschule Geisingen. Gefördert wird auch Unterricht, der durch ausgebildete Musikpädagogen oder bei bodenständiger Volksmusik durch ehrenamtlich tätige, aktive Musiker mit langjähriger Praxis und Erfahrung erteilt wird. Bei privaten Musiklehrern außerhalb einer Musikschule wird der Unterricht nur dann gefördert, wenn die Lehrkraft über eine musikpädagogische Ausbildung verfügt und eine gewerberechtliche Anmeldung vorliegt. Keine Förderung gibt es für kostenpflichtige musikalische Angebote im Rahmen der Ganztagesbetreuung an Schulen.

Der Antrag kann jeweils am Ende eines Schulhalbjahres gestellt werden. Formulare gibt es beim Bürgermeisteramt oder über die Homepage der Gemeindeverwaltung, die auch nähere Auskünfte zu den Förderkriterien gibt.

Inwieweit der im Etat 2019 eingestellte Betrag von 20 000 Euro ausreicht, ist noch unklar. Man müsse schauen, wie viele Kinder es zu fördern gilt und wie viele Anträge gestellt werden. „Wir fahren auf Sicht“, sagte Hugger. Möglicherweise müsse der Förderbetrag erhöht werden.