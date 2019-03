Gemeinde dehnt sich in Tallage aus

Die Gemeinde Immendingen unternimmt mit der Ausweisung und Bebauung des Gebiets „Hinterwieden II“ im Bachzimmerer Tal einen entscheidenden Schritt gegen den vorherrschenden Wohnungsmangel. Für das Areal, das bereits in kleinen Teilen durch nichtstörendes Gewerbe und Wohnbebauung genutzt wird, vergibt der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag, 25. März, um 19 Uhr im Vortragsraum des Rathauses die städtebaulichen Leistungen zur Erarbeitung eines Bebauungsplans.

Zwischen der Sporthalle und dem geplanten neuen Wohngebiet ist auch eine Fläche für den Gemeinbedarf vorgesehen, in dem das neue Feuerwehrhaus sowie später Bauhof und DRK-Gebäude entstehen sollen.

Auch Mietwohnungen sind vorgesehen

Der genannte Bereich im Bachzimmerer Tal ist eines der wenigen Areale auf dem die Gemeinde Immendingen sich noch ausdehnen kann. Während das jüngste Baugebiet in Kernortlage, „Am Freizeitzentrum“ zwischen Immendingen und Zimmern, für Ein- und Zwei-Familienhäuser ausgewiesen und bereits komplett bebaut wurde, sieht das erste Konzept für „Hinterwieden II“ mehrgeschossige Wohnbebauung vor. Geplant sind Mehrfamilienhäuser mit drei Geschossen plus Staffelgeschoss. Das nicht störende Gewerbe wird in die Planung integriert. Der nahe Weisenbach wird ebenfalls in das Konzept des Bebauungsplans einbezogen. Sowohl was den Hochwasserschutz als auch Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten angeht. Insgesamt können auf den knapp 10 000 Quadratmetern entstehender Wohnfläche rund 95 Wohnungen untergebracht werden, wobei auch Mietwohnungen geplant sind.

Angebot soll vor allem bezahlbar sein

Da sich das neue Wohngebiet nicht an einem Südhang befindet, gilt es nicht als „Premiumlage“, vielmehr soll das Angebot an Wohnungen im Bereich „Hinterwieden II“ vor allem bezahlbar sein. Wichtig ist es der Gemeinde auch, in dem neuen Baugebiet genügend Parkplätze auszuweisen. Vorgesehen ist, die Stellplätze möglichst in Tiefgaragen unterzubringen, um an der Oberfläche Platz zu sparen.

Mit der Vergabe der städtebaulichen Leistungen wird der nächste Schritt im Bebauungsplanverfahren vorgenommen. Zu den weiteren Themen der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag zählen auch die Vorstellung des Bauwerksentwurfs für den Ersatzneubau der Weisenbachbrücke im Verlauf der Hindenburgstraße sowie die Sanierung und Umnutzung der inzwischen gemeindeeigenen ehemaligen Villa Birkenmeier zu einem Verwaltungsgebäude.