Geldbeuteldieb wird von Kamera in der Türkamera gefilmt

Im Wacholderweg in Immendingen ist in der Nacht zum Montag einer Frau der Geldbeutel aus dem Auto geklaut worden. Was der laut Polizei noch unbekannte Dieb nicht wusste: die Kamera in der Türklingel eines Wohnhauses hat den Täter in flagranti aufgenommen. Die Polizei kündigt an, dass der unbekannte Mann wahrscheinlich demnächst Besuch von Beamten der Behörde bekommen werde.

Wie die Polizei weiter berichtet, stellte eine 34-Jährige ihren Opel auf dem Grundstück im Wacholderweg ab. In dem unverschlossenen Wagen ließ sie einen Geldbeutel mit Bargeld und verschiedenen persönlichen Dokumenten liegen. Diese Gelegenheit nutzte ein vorbeikommender Dieb demnach gegen 2.30 Uhr aus, indem er die Geldbörse aus dem Inneren des Autos schnappte. Dass die Kamera in der Klingel Aufnahmen machte, bemerte er laut Polizei nicht. Die Bilder zeigen einen etwa 35 Jahre alten schlanken Mann, der eine Baseball-Cap und eine Jacke mit Kapuze und dunkle Halbschuhe trug, so die Polizei abschließend.