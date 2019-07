Gegen den Trend des Gaststättensterbens

Mit dem „Ristorante Pizzeria Bella Italia“ hat das gastronomische Angebot in Immendingen eine Ergänzung erfahren. Nach dem käuflichen Erwerb und einer grundlegenden Renovierung hat die Familie Salvatore und Concetta Marino die Lokalität im Gebäude Schwarzwaldstraße 56 eröffnet. Das Bestreben der Gastronomen ist, den Gästen insbesondere italienische Spezialitäten anzubieten.

Salvatore und Concetta Marina kommen aus Neapel. Sie haben schon früh Erfahrungen im Bereich der Gastronomie gesammelt. Die Erfolge haben sie ermuntert, die Arbeit in Deutschland fortzusetzen und sie arbeiteten ab 1989 in Tübingen. 1998 wagten sie den Schritt in die Selbständigkeit und kauften in Leonberg eine Gaststätte. Bei der beachtlichen Größe wurde jedoch der Betrieb des Lokals im Laufe der Jahre für sie zu aufwändig.

Sie hielten deshalb Ausschau nach einem gemütlichen Lokal zur Nutzung als Familienbetrieb. „Durch die Vermittlung durch Udo Reichmann, Immobilien, hatten wir das Glück, in Immendingen eine solche Lokalität finden zu können“, sagt Roberto Marino, der mit seinem Bruder Franzesko die Eltern beim Betrieb der Gaststätte unterstützt.

Beim Eröffnungsempfang unterstrich Udo Reichmann, dass er nicht nur auf den Verkaufserfolg setzte, sondern Wert darauf legte, einen Käufer finden zu können, der in die Struktur von Immendingen passt. Guten Gewissens könne er sagen, dass ihm dies gelungen sei und die Lokalität unter der Führung der Familie Marino ein Gewinn für Immendingen sein werde. Bürgermeister Markus Hugger begrüßte die Neueröffnung und wertete diese als eine Bereicherung für Immendingen, besonders in einer Zeit, in der das Gaststättensterben um sich greife. Er wünschte der Familie Marino ein gutes Gelingen, viel Erfolg und eine gedeihliche Zukunft.