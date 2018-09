Geburtsstunde schlug im Schmelzwerk

Im einstigen Schmelzwerk Amalienhütte in Bachzimmern, wichtiger Arbeitgeber für die Region Mitte des 19. Jahrhunderts, schlug 1843 die Geburtsstunde des Männergesangvereins „Liederkranz“ Immendingen. Heute feiert der zwölfköpfige Chor das 175-jährige Bestehen und zählt damit zu den ältesten Vereinen der Gemeinde Immendingen.

Unter der Führung des Vorsitzenden Ralf Eyrich und der musikalischen Leitung von Dirigent Elmar Bächler werden die Sänger am Samstag, 20. Oktober, ihr Jubiläum mit einem großen Chorkonzert festlich begehen. Die Gastchöre kommen aus der ganzen Region, aus Aach, Ippingen, Nendingen, Engen, Möhringen und Leipferdingen. Der Gesangverein Immendingen eröffnet und beschließt den Chorabend.

Zwölf Männer singen für Chor

Zur Zeit bereiten sich die zwölf Sänger intensiv auf das Jubiläumskonzert vor. Außerdem trägt Eyrich die umfangreiche Geschichte des Vereins für eine Festbroschüre zusammen. Ob es der Sängerrunde gelingt, den 175 Jahren des MGV-Bestehens noch weitere Jahre hinzuzufügen, ist indes nicht ganz so sicher, denn dem Verein mangelt es wie vielen anderen Chören an geeignetem Sängernachwuchs. Die einzelnen Stimmen im vierstimmigen Chor sind nur noch mit je drei Sängern besetzt. Krankheit und Wegzug einzelner Sänger lassen die Gesangsgruppe immer mehr ausbluten. Auch Werbeaktionen helfen wenig.

Seit der Leiter der Fabrikschule der Amalienhütte, Hauptlehrer Wiehl, 1843 die erste Sängerrunde mit Mitgliedern aus Bachzimmern und Immendingen dirigierte, hat der Männergesangverein „Liederkranz“ viele Blütezeiten, aber auch viele schwere Stunden erlebt und ruhte zwischendurch auch immer wieder. 1887 wurde der Verein in den Badischen Sängerbund aufgenommen. 1924 wurde mit 14 Vereinen das 80. Stiftungsfest des MGV mit Fahnenweihe gefeiert. Initiator für die Neugründung des Vereins nach dem zweiten Weltkrieg war 1946 Eugen Münzer, der 24 Jahre lang Vorsitzender blieb. Statt des 100-jährigen Bestehens, das mitten in den Krieg fiel, wurde 1953 das 110. Stiftungsfest aufwändig gefeiert.

21 Vorsitzende in 175 Jahren

Weitere große Feste in den Jubiläumsjahren folgten. Dazwischen umrahmte der aktive Chor Ereignisse des Ortsgeschehens, gab in Immendingen und der Region selbst Konzerte. Von 2002 bis 2006 war der Projektchor „DeChorativ“ als Untergruppe des MGV Teil der Vereinsgeschichte. Insgesamt 21 Vorsitzende standen in den 175 Jahren an der Vereinsspitze, zuletzt nach Eugen Münzer noch Fridolin Wais, Josef Ukas, Günter Döhring, Hermann Zeller und Hans-Peter Graupner.

Zum Jubiläumskonzert am Samstag, 20. Oktober, in der Donauhalle werden als Gastchöre der gemischte Chor „Harmonie“ Aach, der MGV „Sängerlust“ Ippingen, der MGV „Liederkranz“ Nendingen, der Stadtchor Engen, der GV „Sängerkranz“ Möhringen und der MGV „Eintracht“ Leipferdingen erwartet.