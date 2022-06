Fuß vom Gas: Noch mehr 30er-Zonen für Immendingen

Temporeduzierung

In den Wohngebieten der Kerngemeinde Immendingen sowie in den meisten Wohnstraßen der Ortsteile gilt bereits seit längerem eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer. Davon ausgenommen sind allerdings jeweils die wichtigsten Durchfahrtsstraßen - oftmals Kreisstraßen - wie etwa in Immendingen die Bachzimmerer Straße oder in Hattingen die Hauptstraße. Ebenso gilt auf der Schwarzwaldstraße in Immendingen (Bundesstraße 311) Tempo 50. (jf)