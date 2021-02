Für die Verlegung der Kabel braucht es Plusgrade

Dieser Tage haben in Ippingen die Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabel begonnen. Wie die Gemeindeverwaltung informiert, ist die Baustelle auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet. Voraussichtlich bis Anfang April wird es deshalb abschnittsweise zu halbseitigen Straßensperrungen kommen. Teilweise können auch die Gehwege nicht benutzt werden.

Von den Bauarbeiten betroffen sind die Talbachstraße im Bereich des Ortseingangs und die Straße „Am Dietrain“. Wie Ortsbaumeister Martin Kohler erläutert, haben Winterbaustellen die Eigenart, dass es witterungsbedingt zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann. Wegen der Frosttage ruhen auch in diesem Fall die Bauarbeiten.

Die Kabelverlegung ist ein Projekt der Breitbandinitiative des Landkreises Tuttlingen und bildet ein Teilstück der Verbindung vom Immendinger Ortsende bis zum Anschluss an das kreisweite Versorgungsnetz in Talheim. Ab Ippingen erfolgt der Trassenverkauf über das freie Feld. Während in der Ortslage die Leitung im offenen Graben verlegt werden kann, kommt entlang der Kreisstraße nach Immendingen mit Rücksicht auf Belange des Naturschutzes ein sogenanntes Bohrspülverfahren zum Einsatz. Dieses erfordert jedoch Temperaturen im Plusbereich. In einem weiteren Bauabschnitt wird vom sogenannten PoP (dem Point of Presence) im Gewerbegebiet „Im Puls“ mit einer Bahnunterquerung und über die Jahnstraße der Lückenschluss bis zum Ortsende von Immendingen geschaffen. Bis dahin ist aus Richtung Möhringen der Anschluss an das Versorgungsnetz bereits hergestellt.

Die Gemeinde nutzt die Möglichkeit, jeweils im Beilauf der Leitungsführungen die Infrastruktur für die Anschlusspunkte von Bachzimmern und Ippingen zu sichern. Schnellen Internetverbindungen kommt eine immer größere Bedeutung zu. Der Breitbandausbau hat als wichtiger Standortfaktor in Immendingen einen hohen Stellenwert. 800 000 Euro sind allein im Haushalt 2021 bereitgestellt. Versorgt sind bereits die Gewerbegebiete „Im Puls“ und Donau- Hegau. Auch im Mauenheimer Neubaugebiet Stieg II liegt das Kabel schon. Für Hintschingen ist quasi die Tür geöffnet. Bei der Verlegung der Stromtrasse wurde im vergangenen Jahr ein Schutzrohr mitgeführt, in welches das Kabel eingezogen werden kann.