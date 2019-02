Frauenfasnet: Der Große Manitu zu Gast in Immendingen

Immendingen (if) - Rund 80 Indianer, Cowgirls und Saloondamen haben am Dienstagabend den von der katholischen Frauengemeinschaft organisierten Fasnetabend im Immendinger Pfarrheim gefeiert.

Häuptling „Goldene Axt“, die Vorsitzende der Frauengemeinschaft Veronika Hall, freute sich über die große Gästeschar, darunter Frauen aus Immendingen, Hattingen, Mauenheim, Ippingen und Zimmern sowie als einziger männlicher Indianer der Große Manitu, Pfarrer Axel Maier. Für ihren 15. Auftritt bei der Frauenfasnet ehrte Hall Evelyn Conrath, die auch noch ein Geburtstagsständchen bekam.

Pfarrer Maier hatte die Lacher bei einem kurzen Vortrag mit Wildwest-Witzen auf seiner Seite. Was denn ein Cowboy ohne Pferd sei, wollte er wissen und löste das Rätsel gleich selbst: ein Sattelschlepper. Als Chor „Die Wilden von Con Takte“ trat das Vorbereitungsteam des Familiengottesdienstes auf. Die Sängerinnen, alle mit Axel-Maier-Masken, beschlossen kurzerhand, den vielbeschäftigten Pfarrer zu klonen, damit er überall in der Seelsorgeeinheit Gottesdienste halten kann. Und sie hatten auch noch einen guten Rat für den Pfarrer: „Komm hol das Lasso raus, dann kommen wir auch in die Kirche“ sang der Chor zur bekannten Melodie.

Beim Finale ließen die „Glorreichen Acht“ vom Frauenvorstandsteam zusammen mit Musiker Franz in lustigen Reimen zur Melodie „Da sprach der Häuptling der Indianer“ das Jahresprogramm der Frauengemeinschaft neu aufleben. Vergessen wurde zur Melodie „Ich möcht' so gern Dave Dudley hörn“ auch nicht der Dank an Pfarrer Maier und die Vorsitzende Veronika Hall.