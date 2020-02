Frauen verkleiden sich als Zuckerbäckerinnen und Salzcracker

Rund hundert Frauen aus Immendingen, Zimmern, Mauenheim, Hattingen, Ippingen und Tuttlingen haben bei der Frauenfasnacht der katholischen Frauengemeinschaft im Immendinger Pfarrheim die leckersten Süßigkeiten der Fasnachtssaison 2020 genossen. Alle hatten sich passend zum Motto „Die Zuckerbäcker vom katholischen Kochstudio“ kostümiert und beteiligten sich begeistert am Programm, musikalisch angefeuert durch das Duo Charly und Hubert.

Chefkonditorin Veronika Hall hieß die Süßen im Zuckergässle willkommen, unter ihnen als besonderes „Leckerli“ Präses Pfarrer Axel Maier, der „zum Vernaschen“ aussehe. Als „Hüpfende Schlotzer“ zeigten Mitglieder der Frauengemeinschaft zum Start bei einem von Andrea Vogel einstudierten Tanz, wie sie die erste Sahnetorte des Abends backten. Nachdem die Küche ausnahmsweise würzige Spezialitäten serviert hatte, ging es weiter mit Zuckerbäckerin Roswitha Sterk. Die Vorsitzende der Frauengemeinschaft Mauenheim berichtete in Reimform von ihrer Bäckerarbeit und verteilte ihre Werke ans Publikum.

Gleich zwei gelungene Auftritte trug die Gesangsgruppe „Contakte“ bei. Sibylle Fässle, Dagmar Heitzmann, Silke Schuler, Stefanie Simon, Karin Zeller und Miriam Ketterer wussten über Pfarrer Maier: „So nen Mann gibt’s nur beim Bäcker, frisch gebacken aus Bisquit, so nen Mann gibt’s nur beim Bäcker, den gibt'’ in Wirklichkeit doch nit.“ Beim zweiten Lied fertigte die geschürzte Gruppe „Brötchen für den lieben Gott“. Mit dem perfekt auswendig vorgetragenen Beitrag „Wunschtraum einer Backware“ gefiel Erika Roman. Als Salzcracker verkleidet klagte sie, sie werde von der Kundschaft nicht beachtet, „weil die immer bloß die Torte anschmachtet“, und wünschte sich, ein „tuffiges Sahnetörtchen“ zu sein.

Bäckermeister Pfarrer Maier, völlig ungewohnt in Weiß, erwies sich als Könner im Vortrag und Beantworten von Scherzfragen. So erfuhren die Frauen, dass Kannibalen beim Bäcker immer zuerst den Amerikaner, dann den Berliner essen, und dass der Bäcker im Irak zu seinem Lehrling sagt: „Back dat!“ Geistreiche „Sprüchle“ zu Ereignissen in Immendingen und der großen Welt trug Evelyn Conrath zum Programm bei. Musikalisch rundeten die Vorstandsfrauen Veronika Hall, Andrea Vogel, Hildegard Urban und Margret Schmidt den Abend ab: „Axel, oh Axel ist unser Chef vor Ort, die Zuckerpuppen aus den Frauengruppen gehorchen ihm aufs Wort“ sangen sie und ließen beim zweiten Lied noch weitere Reime auf den Udo Jürgens-Song „Aber bitte mit Sahne“ folgen. Zum Schluss dankte Veronika Hall allen Akteuren vor und hinter den Kulissen.