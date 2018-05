Forstdirektion lobt Immendinger Betrieb

Der Gemeinderat Immendingen hat in seiner Sitzung am vergangenen Montag die Erneuerung der Forsteinrichtung des Gemeindewaldes beschlossen. Außerdem wurde in der Sitzung Dino De Giovanni als Gemeinderat verpflichtet.

Bürgermeister Markus Hugger hieß zu Beginn ein „neues Gesicht in unserer Mitte“ willkommen. Dino De Giovanni rückt für den ausgeschiedenen Rat Michael Roesger nach. Giovanni war bei der Gemeinderatswahl auf der CDU-Liste zweiter Ersatzbewerber. Er rückt nun nach, weil Olaf Kölln durch seinen Wegzug aus Immendingen seine Wählbarkeit verloren hat. Hugger verpflichtete Giovanni nach der vorgetragenen Verpflichtungsformel per Handschlag auf sein Amt.

„Wir waren gerade draußen und haben uns drei Waldbilder angeschaut“, umriss Hugger danach die Waldbegehung, die vor Beginn der Sitzung stattgefunden hatte. Rainer Wendt von der Forstdirektion ging in seinem Vortrag zunächst auf den Zustand des Immendinger Waldes ein. Die Betriebsfläche sei im Vergleich zu 2008 um 98 Hektar kleiner geworden. „Größter Treiber in der Flächenveränderung ist das Prüf- und Technologiezentrum“, erklärte er. Danach folgte ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre und der Planungsvorschlag für die Betriebsplanung von 2018 bis 2027.

Der Sitzungsvorlage zufolge muss eine mittelfristige Betriebsplanung bei öffentlichen Wäldern laut Gesetz alle zehn Jahre erfolgen.

Der von Wendt vorgestellten Planung stimmte der Rat einstimmig zu. Damit beschloss er für die kommenden Jahre einen jährlichen Hiebsatz von 13 683,5 Festmeter Holz, insgesamt 136 835 Festmeter. Zudem sollen im kommenden Jahrzehnt 115 Hektar junge Wälder entstehen.

Wenig junge Bäume

Die Verteilung der Baumarten habe sich in den vergangenen Jahren kaum verändert, so Wendt. Hauptbaumarten seien die Fichte mit 47 Prozent und die Buche mit 35 Prozent. Bei den Altersklassen der Bäume zeige sich ein verschobenes Altersklassenverhältnis. Die jüngere Altersklasse sei relativ klein, erklärte Wendt.

Der Holzvorrat sei zwischen 2008 und 2018 insgesamt um 32.249 Vorratsfestmeter zurückgegangen. Das entspreche einem Rückgang von fünf Prozent. Auf den Hektar gesehen steigerte sich der Vorrat aber sogar von 365 auf 366. Der Vorrat pro Hektar sei konstant, sagte Wendt.

Erfreulich sei, dass der Verjüngungsvorrat trotz des Flächenverlusts an das Prüf- und Technologiezentrum von 565 auf 602 Hektar angestiegen sei. „Ihre Förster und das Forstamt machen einen sehr guten Job“, sagte Wendt. Der Wald werde professionell und erfolgreich bewirtschaftet. Das vergangene Jahrzehnt sei ruhig verlaufen. Die Gemeinde habe in wirtschaftlich guten Zeiten in den Betrieb investiert. Auch Ausgaben für die Naturverjüngung könne sich der Betrieb leisten. „Das sind alles Investitionen, die auf lange Sicht für den Betrieb wertvoll sind.“