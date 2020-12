Forstbetrieb und Baumschule sammeln in Immendingen 800 Kilo Bucheckern

In diesem Jahr hatten die Rotbuchen in den heimischen Wäldern einen besonders reichen Fruchtbehang. Die als Bucheckern bezeichneten Früchte produzieren die Bäume, wenn sie ein Alter zwischen 40 und 80 Jahren erreicht haben. Diese haben die Form einer Kapsel in denen meist zwei Samen wachsen. Jahre mit einem solch reichen Vorkommen werden auch als Mastjahre bezeichnet, weil früher die Schweine mit den Bucheckern gemästet wurden.

Der Forstbetrieb der Gemeinde Immendingen nutzt in Zusammenarbeit mit der Forstbaumschule Stingel in Albstadt- Bergfelden das üppige Vorkommen zur Samengewinnung. „Buchensamen darf nur in anerkannten Beständen gewonnen werden“, informiert Forstrevierleiter Martin Schrenk, unter dessen Leitung die Maßnahme läuft. Die Begutachtung und Auswahl solcher Buchenbestände wird von der Forstdirektion vorgenommen. Maßgebende Kriterien sind die Form, die Wüchsigkeit und die Qualität der Buchenbestände. Über einen solchen herausragenden Bestand verfügt der Immendinger Gemeindewald in der Abteilung Hinterer Mettenberg.

Auf dem Waldboden des Gebietes wurden bereits im September flächendeckend Netze ausgelegt. Inzwischen sind die Früchte auf die Netze gefallen und können eingesammelt werden, was an dem Hang eine mühselige Handarbeit bedeutet. Teilweise werden die Bucheckern mit einem Handsieb bereits auf der Fläche vom Laub getrennt. Zur Beschleunigung der Arbeit wird jedoch eine für den Zeck umgebaute mobile Dreschmaschine eingesetzt und das so gewonnene Erntegut in Säcke gefüllt. Durch die Beschriftung wird sichergestellt, dass der Herkunftsort des Saatgutes nachvollziehbar ist. Die Aktion wird vom Forstamt überwacht. In der Baumschule erfolgt sodann die Trocknung der Früchte. Mit der anschließenden Weiterverarbeitung findet der Prozess zur Gewinnung von zertifiziertem Saatgut seinen Abschluss.

Die Bilanz der Aktion: Gewonnen werden konnten 800 Kilogramm Samen, die rund 1,2 Millionen Buchenpflanzen ergeben. können. Die Samengewinnung bringt etwas Erlös in die Gemeindekasse. „ Wichtigstes Ziel der Aktion ist es jedoch für künftige Waldgenerationen gutes Pflanzmaterial gewinnen zu können“, erläutert Gemeindeförster Martin Schrenk.