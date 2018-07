Feuerwehrhaus in Hinterwieden geplant

Viele Feuerwehrleute hat es am Montagabend in die Sitzung des Immendinger Gemeinderats gezogen. Der Grund: Auf der Tagesordnung stand das Areal im Gebiet „Hinterwieden“. Darauf soll das neue Feuerwehrgerätehaus der Immendinger Feuerwehr entstehen. Geplant ist, dass langfristig auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Bauhof dort eine neue Bleibe finden. Der Gemeinderat bestätigte den geplanten Standort des Feuerwehrhauses einstimmig. Zusätzlich wurde die Verwaltung damit beauftragt, den weiteren Ablauf der Maßnahmen zu veranlassen. Wichtiges Thema dabei: der Lärmschutz.

Architekt Andreas Wieser präsentierte dem Rat sein Konzept für den zweistöckigen Bau. Auf einer Fläche von rund 4400 Quadratmetern soll das Gebäude entstehen. Auf der Ostseite grenzt es an die Max-Eyth-Straße, im Süden an die geplanten Parkplätze hinter der Sporthalle.

Während sich an der Ostseite des Gebäudes (auf unserem Foto der grau gefärbte Bereich) die Fahrzeughalle befindet, sollen im westlichen Bereich Parkplätze für die Autos der Feuerwehrleute geschaffen werden. Durch einen Alarmeingang gehe es im Fall eines Einsatzes direkt von den Parkplätzen zu den Umkleidekabinen und zur Fahrzeughalle, sagte Wieser. Die Wege würden möglichst kurz gehalten, das Gebäude kompakt, erklärte der Architekt.

Das Areal sei modular geplant, erklärte Bürgermeister Markus Hugger. Es bestehe aus den drei Bausteinen Feuerwehr, DRK und Bauhof. „Das können wir sukzessive nach Dringlichkeit umsetzen, ohne die Gemeinde wirtschaftlich zu stark unter Druck zu setzen“, sagte Hugger.

Standort soll Synergieeffekte schaffen

Ziel sei es, ein Areal mit Perspektive zu entwerfen, bei dem die Einrichtungen Synergieeffekte nutzen könnten, sagte er. So könnten die öffentlichen Gebäude an einem Ort in der Gemeinde gebündelt werden. Oberhalb des Areals gebe es zudem eine Mischnutzung, die auch als Übergang zum geplanten Wohnbereich im Norden des Gebiets diene. 95 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sollen dort entstehen.

Unklar sind bislang jedoch einige weitere Aspekte, allen voran der Lärmschutz. Davon abhängig ist etwa noch die Ausrichtung des Gebäudes, das gespiegelt werden könnte, um etwa Lärm nach 22 Uhr vom Wohngebiet fern zu halten. „Wir dürfen die Lärmproblematik eines Feuerwehrhauses nicht außer Acht lassen“, sagte Wieser. Deshalb liege der Schulungsraum auch an der Südseite, möglichst weit weg von den Wohnungen im Norden. Als Lärmriegel könne auch das DRK-Gebäude dienen, erklärte er. Aber nur, wenn es auch da sei.

Deshalb nahm Hugger Diskussionen sofort den Wind aus den Segeln: „Wir brauchen erstmal ein Lärmgutachten. Punkt.“ Denn, wie die Planung letztendlich aussieht, hängt auch vom Gutachten ab, da der Lärmschutz auch ohne ein DRK-Gebäude gewährleistet werden muss.

Viele Detailfragen zu klären

Bis zur Antragstellung für einen Fachzuschuss seien darum noch viele Detailfragen zu klären, sagte Hugger. „Wir werden das nicht im Schweinsgalopp bis Februar schaffen. Aber ein gutes Paket schaffen wir hoffentlich bis Herbst nächsten Jahres“, ergänzte er. Da die Gemeinde derzeit mit vielen Projekten ausgelastet sei, wolle sie den Antrag im Februar 2020 stellen.