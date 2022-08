Feuer von brennender Thujahecke schlägt auf nebenstehendes Gebäude über

In Immendingen hat am Donnerstagnachmittag eine Thujahecke gebrannt. Trotz erster Löschversuche der Polizei vor Ort war das Feuer bereits auf den benachbarten Schopf übergeschlagen. Auch bei den Nachbarn sorgte die Hitze auf dem Balkon für Schaden. Als Brandursache kommen laut Kommandant Winfried Heitzmann zwei Möglichkeiten in Betracht.

Atemschutztrupp im Einsatz

„Es war eine anständige Rauchwolke zu sehen“, sagt Winfried Heitzmann unmittelbar nach dem Feuerwehreinsatz am frühen Donnerstagabend. Zwölf Feuerwehrleute aus Immendingen sowie sechs helfende Kollegen aus Hattingen konnten im „Schustergässle“ nahe der Schwarzwaldstraße aber Schlimmeres verhindern, wie er berichtet. Obwohl die Polizei gegen 15.35 Uhr und schon vor Eintreffen der Wehr versucht habe, den Brand mit einem Pulverlöscher in den Griff zu bekommen, war das Feuer bereits auf den Gartenzaun sowie den Dachstuhl des nebenstehenden Gebäudes übergeschlagen, so Heitzmann. „Erste Balken des Schopfes haben schon gebrannt. Ein Atemschutztrupp musste das Feuer von innen löschen“, berichtet er. „Auch einen schönen Stapel frisches Holz mussten wir löschen.“

Zigarettenkippe oder Glasscherbe als Brandursache vermutet

Von den Thujapflanzen, die als Sichtschutz um das Haus beziehungsweise den Garten angelegt waren, sind gegen 17.50 Uhr nur noch die verbrannten Stämme zu sehen. „Die Hecke war etwa zwei Meter hoch und ging circa 25 Meter lang um das Haus herum“, beschreibt Heitzmann das Bild vor Ort. „Als Ursache vermutet die Polizei entweder eine weggeworfene Zigarettenkippe oder eine Glasscherbe, die in der Hecke lag. Diese zwei Möglichkeiten gibt es“, erklärt er.

„Durch die Strahlungswärme ist auch ein Sichtschutz am Balkon des Hauses gegenüber weggeschmolzen“, schildert Heitzmann die Lage. Begünstigt worden sei das Feuer zum einen durch die Trockenheit. Zum anderen brennen Thujahecken aufgrund der Öle darin ohnehin schnell und gut, erklärt Heitzmann. „Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro.“