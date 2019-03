Die Rollen sind längst verteilt, die Texte sitzen und die Anspannung und Nervosität steigen von Tag zu Tag – und das aus gutem Grund: Die Laienbühne Hattingen probt derzeit für das Stück „Wenn einer eine Reise tut“, das am 6. April seine Premiere in der Witthohhalle feiert.

In Hattingen hat das Theaterspielen eine lange Tradition. Bereits 1952 gab es eine Aufführung. Und mit wenigen Ausnahmen gibt es jährlich ein Stück zu sehen. Damit das auch in diesem Jahr der Fall ist, las Spielleiter Ingmar Speck vor dem Jahreswechsel mehrere Stücke quer. Die Auswahl fiel ihm nicht leicht. „Es ist schwer heutzutage ein gutes Stück zu finden, das unterhält aber trotzdem Niveau hat“, sagte Speck unserer Zeitung während einer Probe. Ebenso müsse das Stück von den Personen und von den Requisiten her bespielbar sein. Somit fiel die Entscheidung letztlich auf „Wenn einer eine Reise tut“ von Regina Rösch. Die Besucher erwarte damit ein „lockeres und natürliches“ Stück und selbstverständlich „viele Lacher“ – aufgeteilt in drei Akte.

Insgesamt stehen bei dem Lustspiel elf Spieler auf der Bühne, viele weitere Helfer arbeiten im Hintergrund, stellen das richtige Licht, den Ton und weitere Technik ein, sind für das Maskenbild, die Frisur oder das Bühnenbild zuständig. Zwei weitere engagierte Helfer des Vereins sind als Souffleusen im Einsatz.

Der Spielleiter war es auch, der unter den zur Verfügung stehenden Darstellern die Rollen verteilte. Nach mehreren Leseproben im Januar wurden intensiv die einzelnen Szenen gedreht, die wenige Wochen vor der Premiere im Zusammenhang geübt werden. „Insgesamt haben wir 24 Proben und haben damit nach dem Jahreswechsel begonnen“, sagte Speck. Jetzt gehe es an die Feinabstimmung. Der Rest habe sich „entwickelt“, genauso die Kulissen und Requisiten. Wichtig für den Spielleiter: „Ich lasse den Spielern genügend kreativen Freiraum. Ich will sie nicht zu stark eingrenzen“.

Jetzt rückt die Premiere näher, die Anspannung und Nervosität steige mit jedem Tag. Der Spielleiter, der in dieser Funktion bereits weit über zehn Jahre Erfahrung besitzt, ist optimistisch und zuversichtlich, dass alles rechtzeitig sitzt: „Bis auf die Emotionen bin ich sehr zufrieden mit den bisherigen Proben und wir schaffen es zeitlich bis zur Premiere. Die Gruppe funktioniert“, so die Einschätzung von Ingmar Speck, der viele erfahrene Spieler im Einsatz hat und auch sonst ein Team mit Helfern aus ganz Hattingen am Start hat, um das Theater auf die Bühne zu stellen.

Eine allerdings ist ganz neu dabei – Anna-Lena Sterk: „Ich bin durch meinen Bruder auf das Theaterspielen aufmerksam geworden und habe bereits in den vergangenen Jahren mein Interesse bekundet“, sagte die 23-Jährige und ergänzte: „Ich bin sehr gut in das Team aufgenommen worden. Für den Einstieg habe ich eine kleine Rolle bekommen, in die ich mich aber erst einfinden musste.“ Sterk verkörpert Jaqueline Niedermüller im Stück – „eine Tussi“, wie sie Sterk bezeichnete. „Dafür muss ich Hochdeutsch sprechen, was für mich gewöhnungsbedürftig ist. Aber ich fühle mich gut vorbereitet und bin optimistisch, dass es klappt“, berichtete sie.

Info: Aufführungen und Tickets

Für die Aufführung am Freitag, 12. April, sind noch Karten verfügbar, die auf der Vereins-Webseite www.laienbuehne-hattingen.de reserviert werden können. Neben einer Kinder- und Seniorenvorstellung wird das Stück „Wenn einer eine Reise tut“ auch an den Samstagen, 6. April und eine Woche später am 13. April in der Witthohhalle in Hattingen aufgeführt. Allerdings sind beide Samstage bereits ausverkauft. Hallenöffnung ist jeweils um 18.30 Uhr. Für Speisen und Getränke sorgt die Laienbühne Hattingen.