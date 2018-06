Fast ein ganzes Jahr der Vorbereitung

Vom 31. August bis 2. September wird in Immendingen zum 16. Mal das Schlossfest begangen. Die Gemeindeverwaltung hat bereits seit Herbst vergangenen Jahres wieder begonnen, sich auf die Großveranstaltung mit Live-Musik, Volksfest-Attraktionen und Angeboten zahlreicher örtlicher Vereine rund um das Obere Schloss vorzubereiten.

„Dass wir uns schon jetzt mit dem Schlossfest befassen, ist üblich bei Veranstaltungen dieser Größenordnung“, sagt Hauptamtsleiter Manuel Stärk. Einige Vorbereitungen für den alle zwei Jahre stattfindenden Höhepunkt in der Gemeinde seien sogar schon im vergangenen Jahr erledigt worden: DJ Mike, den Künstler für die Party-Nacht auf der Schulzentrums-Bühne am Freitagabend habe man bereits gebucht und auch die Fahrgeschäfte seien schon im Herbst 2017 reserviert worden.

„Jetzt geht es darum, viele weitere Dinge rund um das Schlossfest konkret zu organisieren. Dazu gehört unter anderem die Standverteilung, das hängt aber von der Zahl der Teilnehmer am Schlossfest ab“, erläutert Stärk. Diese seien persönlich angeschrieben worden.

Die Gemeinde hoffe, dass auch 2018 wieder viele örtliche Vereine Teil des Immendinger Schlossfests werden. Stärk verweist auf die Zahl von 14 bis 16 Vereinen, die 2016 zur 15. Ausgabe des Festes beigetragen hatten. Diese hätten bei der Nachbesprechung eine sehr positive Bilanz gezogen.

Stärk befasst sich bereits mit weiteren Anliegen wie der Müllentsorgung oder Straßensperrungen. Ab Juli sollen Plakate in Immendingen, Anzeigen, Werbung auf Facebook und im Mitteilungsblatt auf das Fest hinweisen. Zu den Höhepunkten soll laut Stärk wieder das Historienspiel vor der Festeröffnung mit dem Fassanstich von Bürgermeister Markus Hugger in historischem Gewand um 19Uhr am Freitag, 31. August, zählen. Am Samstag, 1. September, wird das Schlossfest den Besuchern ab 17 Uhr offenstehen, am Sonntag, 2. September, geht es ab 11 Uhr los. „Am Sonntag besuchen viele Familien das Fest“, sagt Stärk. Die Gemeinde biete für Kinder in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Engen-Gottmadingen ein Puppentheater an. Der Energiedienst plane ebenfalls ein Angebot. „Es sollen wieder drei besondere Tage mit dem Schloss im Zentrum werden“, sagt der Hauptamtsleiter.

Das 16. Immendinger Schlossfest findet vom Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September, rund um das Obere Schloss statt. Organisationsbesprechungen mit den Vereinen sollen nach Eingang der Anmeldungen stattfinden.