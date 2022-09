Familientag des VdK OV Immendingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir trafen uns am 27. August gegen halb zehn an der Leitelsteighütte, um mit den Vorbereitungen anzufangen. Es wurden Bänke und Tische aufgestellt. Rupert brachte wie jedes Jahr seinen Kompressor mit. Das Wetter meinte es gut mit uns, nicht so heiß wie an den vergangenen Tagen. Wettervorhersage leichte Regenschauer, aber davon ließen wir uns nicht abhalten, um unser Event durchzuführen.

Die Gäste trafen ein, man unterhielt sich über dies und das. Gegen 11.30 Uhr traf unser Grillmeister Egon Martin vom Landgasthof Behla ein. Er brachte wieder leckere Sachen, Würstchen, Steaks und Bauchscheiben zum Grillen mit. Es standen auch wieder Salate in verschiedenen Varianten zur Auswahl, welche von unseren Mitgliedern hergestellt und gespendet wurden. Es wurde fleißig zugegriffen. Es kamen immer weitere Gäste hinzu. Die Anzahl der Kinder könnte besser sein, es ist ja Ferienzeit. Diejenigen, die anwesend waren, spielten und tobten ausgelassen über den Platz.

Es rückte langsam die Kaffeezeit ran. Die vielen gespendeten Kuchen unserer Mitglieder fanden regen Zuspruch. Die Stimmung war super und konnte uns auch nicht von einem Regenschauer abhalten. Zu später Nachmittagsstunde brachen die ersten Gäste auf. So langsam nahm das Fest sein Ende. Wir räumten die Hütte und den Platz noch auf. Nach der Abnahme verließen wir dann auch das Gelände. Es war wiedermal ein gelungenes Fest, welches Rupert und Monika mit den Vorstandsmitgliedern super organisierte. Ebenfalls ein Dank an alle Helfer/innen, sowie an alle, die uns mit ihren Spenden in Form von Kuchen und Salaten sowie Sachspenden unterstützten.