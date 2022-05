Fahrt zum Spargelessen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Spargelessen mit einer passenden Weinverkostung nach Opfingen, zum Obst und Weinhof Walter im Breisgau, Region Tuniberg. Diese Region liegt zwischen dem Kaiserstuhl nördlich und dem Markgräflerland südlich, in Südbaden. Viele VdK Mitglieder und Freunde des OV Immendingen und Mitglieder des OV Bräunlingen schlossen sich der Reise an, um die Gaumenfreude des Spargels zu genießen.

Spargel mit Kartoffeln und Kratzete mit Sause Hollandaise und einem Weißwein umrahmten den Genuss. Zur Weinprobe standen Weine vom Tuniberg. Chardonnay, etwas süßlich mit einer Note Vanille, ein Grauburgunder auch als Ruländer bekannt, ist säurearm und feinfruchtig im Geschmack, schimmert im Glas goldgelb. Als dritten Wein zur Auswahl ein Weißburgunder. Der Weißburgunder ist im Geschmack feinherb, ähnelt dem Chardonnay. Im Glas schimmert er etwas heller und frischer. Ein herrliches Essen, abgerundet mit dem passenden Wein und guter Stimmung fuhren wir noch an den Tittisee. Dort bummelten wir durch die Einkaufspassage und genossen bei einem Kaffee oder einem Eis noch das schöne Wetter. Danach fuhren wir Richtung Heimat. Die Stimmung im Bus war super fröhlich, so das Rupert ziemlich laut ins Mikrofon reden musste. Es war wieder mal toll und alle bedankten sich bei Monika und Rupert Engesser, für die super organisierte Fahrt. Auch an unserem Fahrer Klaus vom Echle Bus Unternehmen ein herzliches Dankeschön für die sichere Fahrt.