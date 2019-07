Im Rahmen eines Betriebsfests der Firma Elektro Vögele in Zimmern ist Joachim Gugel für 30-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Die Geschäftsführer Bernhard Vögele und Steffen Stolz würdigten die Leistungen des Jubilars in den vergangenen drei Jahrzehnten und dankten ihm, verbunden mit der Überreichung eines Präsents, für seinen Einsatz und die zuverlässige Arbeit, verbunden mit dem Wunsch auf weitere Betriebstreue. Bereits ein Jahr nach der Betriebsgründung trat Gugel in den Dienst des Unternehmens. Das Unternehmen Vögele agiert auf dem weiten Feld der Elektrotechnik. Die Aktivitäten liegen schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Installationen.