„Escape-Game“ bald in Immendingen?

Bald darf in Immendingen geknobelt werden. In der Schwarzwaldstraße entsteht nämlich ein sogenanntes „Live-Escape-Game“. Der Bauantrag des Freizeitangebots geht kommenden Montag in den Immendinger Gemeinderat. Es wäre die erste Einrichtung dieser Art in der Region Tuttlingen.

Immendingens Bürgermeister Markus Hugger ist das Live-Escape-Game noch etwas Unbekanntes. Doch das wird sich wohl bald ändern. Er berichtet, dass in das Gebäude, in dem bereits im Erdgeschoss ein Spielkasino zu finden ist, im Obergeschoss der neue Freizeittrend Einzug halten soll. Da damit eine Umnutzung der Räume stattfindet, muss ein Bauantrag bei der Gemeinde eingereicht werden. Dieser wird am Montag in der Gemeinderatssitzung behandelt. Da der Eigentümer keine zusätzlichen Stellplätze nachweisen kann, wird er voraussichtlich eine Ablöse an die Gemeinde zahlen müssen, die dann das Geld in die Schaffung von Parkraum investieren muss. Diese muss aber vom Gemeinderat definiert werden.

Parkplätze im Bahnhofsviertel

Nach Auskunft von Hugger könnten Parkplätze im Bahnhofsviertel entstehen, wo bislang das neue Feuerwehrgerätehaus geplant war. Da Immendingen durch die Überplanung des Bahnhof-Areals zusätzliche Parkplätze benötigt, hat die Gemeinde einen neuen Standort für das Feuerwehrgerätehaus in den Blick genommen. Es könnte nun an der Bachzimmerer Straße beim alten Textilwerk Schauenstein (TWS) errichtet werden.

Das „Live-Escape-Game“ soll laut Hugger über fünf Räume, einen zusätzlichen Lagerraum und sanitäre Anlagen auf einer Grundfläche von 330 Quadratmetern verfügen. Sollte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag seine Zustimmung erteilen, geht der Bauantrag zur Überprüfung ans Tuttlinger Landratsamt. Der Immendinger Bürgermeister rechnet damit, dass der rote Punkt zur Baufreigabe in zwei bis drei Monaten da sein könnte. Der Baubeginn könnte demnach im Sommer erfolgen.