Es gibt wieder einen Jugendclub an der Donaustraße

An der Donaustraße 9 wird es künftig wieder einen Jugendclub geben, der von den jungen Leuten renoviert, neu eingerichtet und anschließend selbst verwaltet wird. Der Gemeinderat hat der Wiedereröffnung des Jugendclubs an bisheriger Stelle zugestimmt und will Mittel bereitstellen, damit die Renovierung und Neueinrichtung verwirklicht werden kann. Der neue Jugendclub ergänzt die bereits auf Initiative von Jugendreferent Wolfgang Weber geschaffenen Angebote im Gebäude des Heimatmuseums an der Hindenburgstraße.

„Ein selbstverwalteter Jugendtreff braucht eigene Räume“, erklärte Weber bei der Gemeinderatssitzung. „Natürlich werde ich die jungen Leute nicht komplett allein lassen“, sagte er weiter. Der neue Selbstverwaltete Jugendclub (SVJC) solle eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren sein, die eigenverantwortlich Ideen und Interessen in einem demokratisch selbstverwalteten Rahmen verwirklichen wollen. Ein solcher Club sei ein „Lernfeld“ für die Besucher. Sie würden ihre Fähigkeiten erproben, ihre eigenen Ideen umsetzen, Grenzen entdecken, voneinander lernen, sich miteinander auseinander zu setzen und lernen, Kritik zu üben sowie sie auszuhalten. Der Jugendclub werde zwar eng vom Jugendreferat begleitet, aber nicht geführt, nur beraten.

Die insgesamt vier Angebote des Jugendreferats an junge Immendinger sind auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet. Neben dem neuen Jugendclub gibt es im Heimatmuseum weiterhin die sehr beliebte Schülerlounge. Schüler ab Klasse fünf halten sich dort über die Mittagszeit in vier Räumen auf, spielen, essen, machen Hausaufgaben. Bis zu 66 Besucher an einem Tag hat Wolfgang Weber schon gezählt.

Außerdem wird an der Hindenburgstraße Offene Jugendarbeit angeboten, die zum Beispiel von einer Mädchengruppe genutzt wird sowie des Öfteren vor allem von jüngeren Jugendlichen. Schließlich besteht noch die Möglichkeit, zur Anlaufstelle Jugendbüro zu kommen. Dort bespricht Jugendreferent Weber mit den jungen Leuten in Einzelgesprächen deren interne Probleme, angefangen von Ausbildung und Berufsstart über Freundschaften, Elternhaus oder auch Rechtliches und Polizei.

Eine feste Nutzungsordnung für den neuen SVJC soll helfen, in der neuen Einrichtung Strukturen zu schaffen und bei Schwierigkeiten Regeln zu setzen. Notfalls werde bei Problemen die Polizei gerufen, erklärte Weber auf Anfrage aus dem Gemeinderat. Die für die Renovierung und Ausstattung des neuen Jugendclubs benötigten Mittel bezifferte der Jugendreferent auf einige tausend Euro, einschließlich der Vergitterung der Fenster in Facharbeit. Eventuell werde man auch die kleine Außenanlage für den Bedarf der Jugendlichen neu gestalten, etwa mit einer Grillstelle. Bürgermeister Markus Hugger meinte, es werde sich um keine „Riesenbeträge“ handeln und befürwortete Webers Projekt ohne Einwände.