Ertappt und dann geflüchtet: Zwei Männer wollen Zigarettenautomaten klauen

Zwei junge, schlanke, dunkel bekleidete Männer haben in der Nacht zum Dienstag versucht, einen Zigarettenautomaten zu klauen. Wie die Polizei mitteilt, machten sie sich gegen 1.15 Uhr in der Schwarzwaldstraße im Ortsteil Zimmern an einem an der Wand eines Scheunengebäudes montierten Automaten zu schaffen. Sie waren dabei, den Automaten von der Wand zu entfernen, als sie durch einen aufmerksam gewordenen Anwohner auf ihr Tun angesprochen wurden.

Unter dem Vorwand, sie seien Mitarbeiter des Automatenaufstellers, flüchteten die Tatverdächtigen. Ohne das Licht eines dunkel lackierten Kombi-Pkw einzuschalten fuhren sie Richtung Geisingen davon.

Laut Polizei ist davon auszugehen, dass die beiden den Zigarettenautomaten zu stehlen versuchten. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Telefon 07462/946 40, zu melden.