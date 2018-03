Erstkommunikanten aus sieben Pfarreien erleben Projekttag

Ein Vorzeigeprojekt der kirchlichen Jugendarbeit hat 42 Erstkommunikanten aus sieben Pfarreien der Seelsorgeeinheit Immendingen-Möhringen angezogen. Ein Aktionsnachmittag vermittelte den Kindern Spiel und Spaß, aber auch die Vermittlung christlicher Werte und Symbole.

Maßgeblich gestaltet wurde der Tag von der 25-jährigen Teresa Schlesinger aus Hattingen und dem 20-jährigen Magnus Mink aus Immendingen, beide einstige Oberministranten in ihren Pfarrgemeinden. Pfarrer Axel Maier und Pfarrsekretärin Kornelia Schlesinger begleiteten den Nachmittag. Lioba Manger übernahm die gesangliche Einführung der Kinder.

Dass es für die Region Immendingen und Möhringen einen Aktionstag für Erstkommunikanten gibt, ist einem Gruppenleiter-Grundkurs des Dekanats Hegau zu verdanken, der vor acht Jahren stattfand. „Damals habe ich an diesem Kurs teilgenommen und eine Anforderung des Lehrgangs war es, ein Projekt der kirchlichen Jugendarbeit durchzuführen“, erinnert sich Teresa Schlesinger. Nach dem Erfolg des ersten Projekttags folgten in den kommenden Jahren weitere. Dieses Mal nahmen 42 Erstkommunikanten aus den Pfarreien Immendingen, Hattingen, Ippingen, Mauenheim, Zimmern, Möhringen und Eßlingen teil. Teresa Schlesinger: „Kaum eines der damaligen Projekte war so nachhaltig wie dieses.“

„Es ist schön, dass bis auf ein paar kranke Kinder alle Erstkommunikanten der Seelsorgeeinheit an dem Projekttag teilnehmen“, freute sich Pfarrer Axel Maier. „Wir haben praktische und kreative Teile während des Nachmittags, aber auch besinnliche und spirituelle.“ Unterstützt wurde Teresa Schlesinger bei den Aktionen für die Kinder nicht nur von Pfarrer Maier und ihrer Mutter Kornelia, sondern auch durch Magnus Mink, der ebenfalls seit langem in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv ist. Der Aktionsnachmittag dauerte in diesem Jahr rund fünf Stunden, von 13 bis gegen 18 Uhr.

„Ein zentraler Punkt des Projekts ist die Förderung der Gemeinschaft“, so Teresa Schlesinger, „außerdem die Vermittlung christlicher Werte.“ Für die Erstkommunikanten gab es Kennenlernspiele, kreatives Arbeiten durch farbliches Gestalten eines Kreuzes, Einblick in das Ministrieren, wobei die Kinder die Kirche besuchten und die Kleidung anprobieren durften, Aufzeigen christlicher Symbole, Vorstellen kirchlicher Jugendarbeit bei den Ministranten oder Pfadfindern und das Erlernen christlicher Lieder gemeinsam mit Lioba Manger. Die Chorleiterin warb gleichzeitig für die Singkreisband der Seelsorgeeinheit.

Auch die Eltern der Erstkommunikanten waren in den Aktionsnachmittag einbezogen. Sie brachten ihre Kinder aus allen Himmelsrichtungen ins Immendinger Pfarrheim und trugen dazu bei, dass die Kinder während der Pause einen Imbiss bekamen. Der Projekttag endete mit einer gemeinsamen Andacht der Kinder und Eltern, die Pfarrer Axel Maier im Pfarrheim St. Peter und Paul zelebrierte.